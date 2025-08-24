Jeaustin Campos da la cara y señala al responsable tras derrota de Real España

San Pedro Sula, Honduras.

Además de la derrota, "La Máquina" cayó al quinto lugar de la clasificación general, pero para el costarricense Campos valora que meter tres jugadores Sub-20 formaron parte del sacrificio de cara al choque ante Sporting San Miguelito.

Real España sufrió este domingo un duro revés ante el Juticalpa FC (0-2) previo al vital compromiso ante Sporting San Miguelito por Copa Centroamericana. Los "Aurinegros" hicieron uno de sus peores partidos desde que está Jeaustin Campos en el banquillo de entrenador.

En conferencia de prensa, Jeaustin se responsabilizó de la derrota, pidió calma a los aficionados de Real España y destacó que su club fue superior ante Juticalpa FC en el Estadio Francisco Morazán.

¿Considera que los jugadores Sub-20 no le aportaron a Real España?

El trabajo que estamos haciendo como plantel era una gran oportunidad para sumar los famosos minutos de los chicos, lo hicieron bien. Obviamente, jugaron la mayoría que no tienen ese ritmo de competencia, hubo algunos cortos circuitos, queríamos ir por el partido, ganamos con los minutos, pero, al final, un tiro de esquina y un tiro libre es lo que nos duele. No sé, creo que el portero fue el jugador del partido, tuvimos cuatro o cinco situaciones de gol, no tuvimos la fortuna de ellos, nosotros intentamos hacerlo, pero no pudimos.

¿Por qué guardar tanto jugador en un torneo donde casi eliminado Real España?

Basado en su percepción no puedo entrar en ningún comentario. Si pregunta qué opino yo, es diferente, pero es su percepción. Usted piensa que nosotros eliminados, yo pienso que no. Entonces, yo siento que sería irresponsable de mi parte hacer lo que usted hace: tirar la toalla antes de tiempo. Tengo que pelear los 90 minutos, tengo que ir hacia el final. Y que quede claro para los que no piensan bien o mal: acá no es eso de "no, están acostumbrados a jugar domingo-miércoles-domingo".

En realidad hay fatiga acumulada, pero también, si usted le gustan los números, ¿cuántos partidos nos faltan para competir y pelear por el campeonato nacional y cuántos partidos nos quedan para avanzar a la segunda fase de Centroamérica? Hay muchísimos resultados que podemos sacar, solo uno nos dejaría fuera. Es algo que una lesión, situación que tengamos con los jugadores pudiésemos tener problemas para el jueves. Yo esto lo veo como una inversión. Muchas veces las inversiones no es necesario ganar.

Las dos derrotas vienen por temas de rotación, ¿qué pasa con los que no están acostumbrados a jugar?

Hoy los números, si analizamos la estadística, nos avalan. Contra Platense fuimos superiores, llegamos mucho mejor, la pelota no quiso entrar, Platense llegó un par de veces y nos anotó. Este es un equipo que juega bien, que se le fue a parar a Olimpia, es un equipo que juega bien. Si usted analiza números de remates, posesión, situaciones de gol, fuimos superiores. El portero fue el jugador del partido.

¿Sería falta de actitud y qué mensaje le dejaría a la afición aurinegra?

Los muchachos se tiraron de cabeza. Por supuesto, hay mucha falta de experiencia. Por ahí habían tres chicos que no venían jugando. El primer tiempo lo jugamos con tres que estaban debutando. De repente el partido no se balanceó. Este es el precio que tengo que pagar, yo lo tengo que pagar, yo soy el responsable. A la afición, hoy merecíamos mucho más en el partido, las disculpas del caso, pero el portero lo sacó todo, jugamos con personalidad. Yo valoro mucho eso de los muchachos, el ADN sigue, aunque no se gane. Necesitamos que confíen en nosotros, hay un universo de partidos que quedan, vamos por buen camino, no necesariamente ganando, el grupo se está haciendo más compacto.

¿Le parece que desperdiciaron la oportunidad de escalar posiciones?

Hoy fue parejo. ¿Cuántas tuvo Onan Rodríguez, cuántas sacó? Los mismos dos puñetazos del portero rival, no fueron superiores a nosotros. Por supuesto que el partido del jueves es importante, por supuesto que lo quería ganar, por supuesto que cuando vi el empate de Marathón vs Olancho vamos. El jueves no es transitorio, el jueves es la vida. De repente es nuestra planilla la estamos reforzando para estar más compacta. No tenemos una planilla de dos o tres experimentados por posición. Es parte del riesgo que hay que tomar, yo lo asumo, siento que no una mala idea, no se ganó, no quiero hablar de probabilidades, pero no merecíamos ese resultado.

Además, en todos los equipos he promovido jugadores donde han habido mundialistas, ganadores de Champions League. Así se le pasó a Nixon Cruz hoy, Moisés Fajardo, Róchez. Esa también es mi responsabilidad. A través de mi historia me ha ido bien con eso, estoy contento que hoy Nixon ya lo critiquen porque no salió jugando, hace tres o cuatro partidos no sabían quién era.