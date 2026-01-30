  1. Inicio
Video: atentan contra reconocida abogada en La Ceiba

La profesional del derecho fue atacada a balazos cuando llegaba a su vivienda en la colonia Riviera de La Ceiba

Atacan a balazos a abogada en la colonia Riviera de La Ceiba.

 Foto: cortesía
La Ceiba, Atlántida.

La noche de este viernes se registró un hecho violento en la colonia Riviera, donde sujetos desconocidos atacaron a balazos a la abogada Liliana Elizabeth Guevara Gutiérrez, de 44 años.

De acuerdo con testimonios de vecinos del sector, se escucharon al menos cuatro detonaciones de arma de fuego durante el ataque. La profesional del derecho resultó herida por impactos de bala en varias partes del cuerpo.

Imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran que varios hombres descendieron de un vehículo y dispararon contra la abogada cuando esta ingresaba a su vivienda.

Tras el atentado, Guevara Gutiérrez fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. Su estado de salud es reservado.

Autoridades policiales se desplazaron al lugar para acordonar la escena y dar inicio a las primeras investigaciones, con el fin de identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

