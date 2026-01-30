Video: atentan contra reconocida abogada en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

La noche de este viernes se registró un hecho violento en la colonia Riviera, donde sujetos desconocidos atacaron a balazos a la abogada Liliana Elizabeth Guevara Gutiérrez, de 44 años.

De acuerdo con testimonios de vecinos del sector, se escucharon al menos cuatro detonaciones de arma de fuego durante el ataque. La profesional del derecho resultó herida por impactos de bala en varias partes del cuerpo.