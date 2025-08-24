  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla Honduras: se bajan a Real España y así quedó Marathón tras tropiezo; una sorpresa

La jornada 6 del torneo Apertura 2025 culminó este domingo 24 de agosto y hay movimientos en la tabla de posiciones.

Tabla Honduras: se bajan a Real España y así quedó Marathón tras tropiezo; una sorpresa
San Pedro Sula, Honduras.

¡Se cerró el telón! El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continúa su curso y este domingo 24 de agosto finalizó la sexta jornada tras el sorpresivo triunfo del Juticalpa FC sobre el Real España en el Estadio Morazán de San Pedro Sula por 0-2.

Los canecheros sorprendieron y subieron escalones en la tabla de posiciones tras sumar de a tres ante los sampedranos. Antes, Marathón también sufrió un tropiezo luego de igualar 1-1 ante el Olancho FC.

Juticalpa FC da el golpe y sorprende al vencer a Real España en el Morazán

Tras estos resultados, el conjunto verdolaga se ubica en la segunda posició con 11 puntos, Olancho FC es tercero y el Juticalpa FC pasa a ser cuarto con la misma cantidad de puntos. Real España pasa al quinto lugar con diez. Platense FC bajó al sexto lugar donde tiene nueve puntos.

Lobos UPNFM es octavo en la tabla de posiciones. "La Manada" suma siete puntos en cinco compromisos. Motagua, que venció al Victoria, se ubica en la octava posición del torneo Apertura 2025.

Choloma también acabó con la racha negativa y sumó cuatro unidades. Génesis PN es penúltimo con tres puntos y Victoria se hunde en la tabla con cero puntos en cinco compromisos disputados.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 tras jornada 6

-- RESULTADOS DE LA JORNADA 6 --

Victoria 0-1 Motagua

Olimpia 3-1 Platense

Choloma 2-1 Génesis PN

Olancho FC 1-1 Marathón

Real España 0-1 Juticalpa FC

La queja de Lavallén tras empate de Marathón y hace petición a Liga Nacional

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias