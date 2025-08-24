Tabla Honduras: se bajan a Real España y así quedó Marathón tras tropiezo; una sorpresa

San Pedro Sula, Honduras.

¡Se cerró el telón! El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continúa su curso y este domingo 24 de agosto finalizó la sexta jornada tras el sorpresivo triunfo del Juticalpa FC sobre el Real España en el Estadio Morazán de San Pedro Sula por 0-2. Los canecheros sorprendieron y subieron escalones en la tabla de posiciones tras sumar de a tres ante los sampedranos. Antes, Marathón también sufrió un tropiezo luego de igualar 1-1 ante el Olancho FC.

Tras estos resultados, el conjunto verdolaga se ubica en la segunda posició con 11 puntos, Olancho FC es tercero y el Juticalpa FC pasa a ser cuarto con la misma cantidad de puntos. Real España pasa al quinto lugar con diez. Platense FC bajó al sexto lugar donde tiene nueve puntos. Lobos UPNFM es octavo en la tabla de posiciones. "La Manada" suma siete puntos en cinco compromisos. Motagua, que venció al Victoria, se ubica en la octava posición del torneo Apertura 2025. Choloma también acabó con la racha negativa y sumó cuatro unidades. Génesis PN es penúltimo con tres puntos y Victoria se hunde en la tabla con cero puntos en cinco compromisos disputados.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025 tras jornada 6