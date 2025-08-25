Marathón cambia la sede del partido ante Olimpia: Fecha y boletos del clásico

San Pedro Sula, Honduras.

Mediante sus redes sociales, el cuadro verdolaga anunció que el clásico de la Liga Nacional de Honduras por la jornada 7 se estará disputando para sorpresa de muchos en el estadio Olímpico de San Pedro Sula y no en el Morazán como se esperaba.

El Club Deportivo Marathón sorprendió este lunes tras anunciar la sede, fecha y boletería para el clásico que sostendrá ante el Olimpia, vigente líder y campeón del fútbol hondureño.

El duelo entre verdes y albos estará comenzando a partir de las 5:15 de la tarde en un partido de alto voltaje ya que estará en disputa el tema del liderato.

El sector de populares tanto en el lado este y sur tendrá un precio de 150 lempiras, mientras que los sectores de preferencia y silla costará 500 LPS. Los niños y la tercera edad pagan el 50% en todas las localidades.

Ambas barras podrán ingresar al recinto deportivo, en el lado este se ubicará la Furia Verde y en sur la Ultra Fiel.

Cabe resaltar que por ahora se desconoce si los clubes podrán utilizar a sus mejores futbolistas debido a que el seleccionador Reinaldo Rueda girará convocatoria y solicitó contar con los jugadores desde este fin de semana debido a que se avecina la participación de Honduras por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En la tabla de posiciones y tras seis juegos disputados, Olimpia es líder del Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional con 14 puntos y la segunda posición le pertenece al Marathón con 11 unidades.

Además de estar en disputa la rivalidad y el tema del liderato, el partido tiene como atractivo el hecho de que Pablo Lavallén, DT del monstruo verde, se enfrentará ante un conjunto olimpista al que dirigió en 2022 y en donde llegó hasta la etapa de semifinales.

Cabe resaltar que Eduardo Espinel como estratega del Olimpia marcha invicto ante los verdes ya que en el torneo anterior ganó los dos compromisos.