Julián Martínez cumple un sueño: Debuta en Portugal y así le fue

Lisboa, Portugal.

¡Sueño cumplido! El defensor hondureño y ex Olimpia, Julián Martínez, debutó oficialmente con el FC Alverca por la tercera jornada de la Liga de Portugal.

El equipo del catracho empató 2-2 por en la visita a Estrela Da Amadora y consiguió su primer punto de la temporada luego de haber perdido ante el Sporting Braga y el Moreirense.

Y aunque el empate fue bueno, pues también tuvo un sabor a derrota y es que el FC Alverca empezó ganando el partido 2-0 con anotaciones de Nuozzi (37') y Marezi (45+3'). Sin embargo, el local descontó al final del primer tiempo (45+7') con anotación de Fábio Ronaldo.