Julián Martínez cumple un sueño: Debuta en Portugal y así le fue

¡Sueño cumplido! El defensor hondureño y ex Olimpia, Julián Martínez, debutó oficialmente con el FC Alverca por la tercera jornada de la Liga de Portugal.
El equipo del catracho empató 2-2 por en la visita a Estrela Da Amadora y consiguió su primer punto de la temporada luego de haber perdido ante el Sporting Braga y el Moreirense.
Y aunque el empate fue bueno, pues también tuvo un sabor a derrota y es que el FC Alverca empezó ganando el partido 2-0 con anotaciones de Nuozzi (37') y Marezi (45+3'). Sin embargo, el local descontó al final del primer tiempo (45+7') con anotación de Fábio Ronaldo.
En el complemento las cosas parecían que iban a favorecer a la visita tras la expulsión directa por falta grave de Paulo Moreira. Pero el Alverca no supo controlar las emociones y el defensor Kaiky Navas fue expulsado por doble amarilla (62').
Y un minuto después, los locales consiguieron el empate con gol de Lopes Cabral. Es por eso que el entrenador Miguel Custodio tomó la decisión de ordenar la defensa e hizo el ingreso de Julián Martínez.
El hondureño entró al minuto 65' por el anotador del primer gol y con esto logró cumplir el sueño de debutar en el extranjero en la Liga de Portugal.
El ex Olimpia y selecccionado de Honduras tuvo grandes momentos en el partido recibiendo una puntuación de 5.0 a pesar de haber entrado de cambio.
Julián Martínez y FC Alverca volverán a la acción el próximo domingo 31 de agosto cuando reciban al histórico club de Portugal, el Benfica, equipo que acumula seis puntos en dos partidos.