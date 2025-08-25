Honduras pierde a su líder para las eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección de Honduras ya comenzó la cuenta regresiva para debutar en la última ronda de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Reinaldo Rueda tiene una dura tarea: regresar a la Bicolor a una Copa del Mundo tras haberse perdido la clasificación en las últimas dos ediciones (Rusia 2018 y Qatar 2022). Este próximo 5 de septiembre comienza el camino ante Haití.

Sin embargo, en las últimas horas se ha conocido que el DT de la Selección Nacional ha recibido un duro golpe, tras confirmarse la baja inesperada del capitán de la escuadra catracha por lesión.

Se ha confirmado que Denil Maldonado no podrá ser parte de la convocatoria para la doble fecha FIFA de septiembre, cuando Honduras enfrente a Haití el 5 de septiembre en el Estadio Ergilio Hato de Curazao y a Nicaragua el 9 en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

“Denil Maldonado, además del cambio de club y adaptación a un nuevo entorno, tuvo una molestia en su antigua lesión de tobillo por no usar el calzado adecuado los primeros días de entrenamiento, lo que le impidió participar en los volúmenes de juegos de preparación que hubiéramos querido que él tuviera”, reveló Reinaldo Rueda hace unas semanas a Diario LA PRENSA.