Selección Hondureña de Tiktokers suma refuerzo con pasado en Liga Nacional

La Selección Hondureña de Tiktokers continúa generando expectativa y risas en las plataformas digitales, y esta semana volvió a robarse las miradas durante su preparación.

  • 22 de agosto de 2025 a las 08:18 -
  • Redacción
1 de 15

La creativa escuadra catracha suma una nueva incorporación de cara al esperado duelo ante El Salvador en el Estadio Francisco Morazán.
2 de 15

La Selección Hondureña de Tiktokers realizó el pasado jueves su último entrenamiento previo al enfrentamiento, afinando cada detalle con entusiasmo y energía.
3 de 15

La Bicolor entrenó en la cancha del Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, dejando claro que están listos para conquistar tanto la cancha como las redes sociales.
4 de 15

Supremo, uno de los tiktokers más famosos, también se sumó a los entrenos de la Bicolor.
5 de 15

Honduras vs El Salvador se enfrentan hoy viernes 22 de agosto a partir de las 6:00 PM en el Estadio Francisco Morazán.
6 de 15

Davis Flow, de golazo en el juego de ida, quiere anotar otro golazo.
7 de 15

LO ÚLTIMO: Wilfredo Barahona, exjugador de Olimpia, Real España, entre otros, estará presente en el duelo ante El Salvador.
8 de 15

Wilfredo Barahona es uno de los exjugadores más reconocidos en la red social TikTok.
9 de 15

A la Bicolor Hondureña la entrenó Ramón "Primitivo" Maradiaga, extécnico del fútbol hondureño.
10 de 15

Ramón Maradiaga los entrenó como equipo profesional a los tiktokers hondureños.
11 de 15

El Estadio Morazán tendrá un llenazo para el Honduras vs El Salvador.
12 de 15

La Bicolor tiene sed de revancha tras perder 3-2 en el primer partido ante los salvadoreños.
13 de 15

Davis Flow es uno de los jugadores llamados a romperla en el partido de vuelta.
14 de 15

Los tiktokers catrachos hicieron trabajos de estiramiento en el recinto sampedrano.
15 de 15

Wilfredo Barahona es un usuario activo de TikTok y militó en clubes como Olimpia, Real España, Pumas, Atlético Choloma, Juticalpa y Real Juventud de Liga Nacional.
