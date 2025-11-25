Jugadores de equipo hondureño viajaron en vehículo utilizado para transportar ganado

La Ceiba, Honduras.

Un hecho insólito y preocupante rodeó este martes al Club Deportivo Victoria cuando los jugadores fueron captados viajando en la paila de un vehículo utilizado para transportar ganado, luego de que el autobús del equipo sufriera un desperfecto mecánico en el municipio de Jutiapa, Atlántida. El plantel se dirigía hacia Olancho para enfrentar a los "Potros" por la jornada 19 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

Según conoció Diario LA PRENSA en exclusiva, el bus que transportaba al plantel se arruinó alrededor de las 7:00 de la mañana y, tras permanecer por horas varados sin recibir solución, los futbolistas decidieron regresar a La Ceiba. Ante la falta de transporte, pidieron “jalón” y abordaron un vehículo de carga, situación que generó preocupación entre las personas que observaron la escena.

La crisis que atraviesa el Victoria va más allá del incidente. El club enfrenta serios problemas administrativos y económicos que han provocado atrasos salariales y deudas con los jugadores. Esta situación ya ha provocado la salida de futbolistas como Yair Delgadillo y Luis Franco. Actualmente, el equipo se sostiene únicamente gracias al apoyo de grupos de aficionados que han decidido contribuir para que el torneo pueda finalizarse dignamente.

Hasta el momento, se mantiene en duda si la “Jaiba Brava” viajará a Olancho para disputar el compromiso ante los Potros. De no presentarse, el Victoria enfrentaría severas sanciones de acuerdo con el Código Disciplinario de la FENAFUTH.

Lo que dice el Código Disciplinario de la FENAFUTH

De acuerdo con el Código Disciplinario de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH), el castigo principal que enfrenta un equipo por no presentarse a un partido (forfeit o renuncia) es la pérdida automática del partido.

Las sanciones específicas son:

Resultado del partido: Se dictamina un resultado de 3-0 a favor del equipo oponente.-Sanciones adicionales: Además de la pérdida de puntos (implícita en el 3-0), el equipo que no se presenta puede ser objeto de sanciones económicas (multas) y otras medidas disciplinarias adicionales, que pueden incluir la eliminación de futuras competiciones, dependiendo de la gravedad y las circunstancias de la inasistencia.