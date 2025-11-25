“Nos están matando”: mujeres marchan en La Ceiba contra la violencia

La Ceiba, Honduras

Diversas organizaciones feministas de La Ceiba, Atlántida, en el norte de Honduras, salieron a las calles este 25 de noviembre para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, a la vez, exigir un alto a la impunidad en los casos de violencia de género. La marcha recorrió varias cuadras de la popular avenida San Isidro, la cual se tiñó de color morado mientras las participantes portaban pancartas con mensajes de justicia, dignidad y memoria por las víctimas de femicidio y violencia machista.

“Nos están matando”. “Quien ama, no mata, no humilla, no maltrata”. “Quiero que toda niña sepa que su voz puede cambiar el mundo”, se leía en algunas de las pancartas. El foco principal de la protesta fue la alarmante cifra de impunidad en los casos de violencia contra las mujeres en Honduras. Belinda Rodríguez, vocera del Proyecto Paz y Justicia y una de las organizadoras de la jornada, destacó la gravedad de la situación. “Estamos exigiendo justicia por los casos de violencia contra las mujeres. El 95% de los casos están en la impunidad”, afirmó Rodríguez. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.