Caso “Tubería de Cobre”: confirman sentencia contra red que desfalcó al IHSS

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en firme este lunes la sentencia contra tres personas implicadas en el caso conocido como “Tubería de Cobre”, una de las líneas de investigación del desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). La resolución confirmó que el grupo participó en un esquema que provocó un perjuicio de 62 millones de lempiras al Estado.

El Ministerio Público (MP) informó, mediante un comunicado oficial, que la condena recae sobre Juan Carlos Maradiaga Ortiz, así como los exfuncionarios Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio.

La acusación fue sustentada por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), que logró acreditar su responsabilidad en los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y lavado de activos.

Una red que operó a través de contratos sobrevalorados

Las investigaciones establecieron que Maradiaga Ortiz utilizó la empresa Constructora JC Maradiaga para establecer contratos con el IHSS que fueron sobrevalorados y, en algunos casos, nunca ejecutados. Entre los suministros inflados figuraban tubería de cobre, materiales complementarios y otros insumos adquiridos bajo procedimientos irregulares. Uno de los contratos señalados en la causa penal involucraba la compra de una bomba de vacío cuyo costo, según la póliza de importación revisada por peritos, fue ampliamente superior al valor real del equipo. El MP detalló que, tras recibir los pagos del IHSS, la constructora emitía cheques y transferencias hacia empresas vinculadas a los acusados, con lo cual se completaba el circuito de lavado. La estructura permitió mover fondos públicos hacia cuentas privadas mediante mecanismos contables creados para ocultar el origen de los recursos.

El cierre de una línea más del caso IHSS