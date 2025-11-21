“Regrese en 2026”: denuncian falta de citas en hospitales del IHSS

Tegucigalpa, Honduras

Pacientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) denunciaron la falta de citas médicas para lo que resta de 2025. Uno de los derechohabientes relató que desde marzo intenta conseguir una consulta y, al acudir este viernes, le informaron que debía regresar hasta 2026, pues ya no había cupos disponibles para el año en curso. “Yo tengo la cita desde septiembre; vine en octubre y me dijeron que no. Vengo hoy a traerla, son seis citas, y me dijeron que venga en enero o febrero para que me atiendan”, se quejó un poblador que venía de Comayagua.

Comentó que en marzo lo atendieron por última vez tres especialistas: urología, medicina interna y oftalmología. Sin embargo, al intentar renovar las citas no ha encontrado cupo. “Da lástima hasta dónde hemos llegado por la calamidad de este país”, condenó el hondureño. La denuncia del compatriota es apenas una de varias recopiladas durante un recorrido realizado por un medio televisivo. Estas declaraciones contrastan con las de las autoridades, quienes aseguraron en octubre que había citas disponibles para el resto del año. Henry Andino, gerente del Hospital de Especialidades del IHSS, afirmó —mientras desmentía que las citas se entregaran de forma manual, al asegurar que todo se hacía por sistema digital— que “tenemos suficiente espacio de citas tanto para noviembre como para diciembre”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.