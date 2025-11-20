  1. Inicio
  2. · San Pedro

"No podíamos pagar la cirugía": familiares de niños operados en quirófano municipal de SPS

En el policlínico municipal se han realizado más de 22 cirugías a adultos y menores de manera gratuita

  • 20 de noviembre de 2025 a las 17:06 -
  • Lisseth García
El equipo médico durante la cirugía realizada en el policlínico municipal a uno de los menores de edad que padecían de una hernia.

 LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Dos menores de edad fueron intervenidos en el policlínico municipal Las Palmas, siendo los primeros pacientes pediátricos atendidos y que se suman a las cirugías gratuitas realizadas con equipo municipal.

El Policlínico Las Palmas, continúa consolidándose como un espacio clave para brindar acceso a servicios de salud a familias de escasos recursos. Ya se realizan cirugías ambulatorias a personas adultas y hoy a niños que forman parte de listas de espera en hospitales, donde estas cirugías por la alta demanda no son consideradas de emergencia.

El centro logró realizar dos cirugías pediátricas de hernia a niños que habían esperado por años una solución quirúrgica y que sus padres no podían costear.

Las intervenciones se desarrollaron con éxito, representando un nuevo avance en la meta municipal de reducir la mora quirúrgica pediátrica, un problema que afecta a cientos de familias sampedranas.

El Policlínico Las Palmas se ha convertido en un referente en atención infantil, gracias al trabajo de un equipo médico especializado y comprometido.

Cirugías gratuitas

Desde su apertura, el centro ha realizado diversas cirugías de mediana complejidad, principalmente de hernia, todas con resultados positivos, explicó el gerente de salud municipal, Roque Reyes.

Por su parte, el alcalde Roberto Contreras destacó que este proyecto no solo busca atender emergencias médicas, sino ser una puerta de acceso a servicios que muchos niños no pueden recibir en el sistema de salud tradicional.

“Estamos comprometidos con la salud de nuestros niños. Nuestro objetivo es reducir la mora quirúrgica y mejorar la calidad de vida de quienes no pueden acceder a estos servicios”, expresó el edil.

Contreras también agradeció a los profesionales de la salud que han contribuido voluntariamente al proyecto, destacando su entrega y vocación.

Entre ese equipo médico está el cirujano pediatra Geovanni Marie, quien ofreció su servicio totalmente ad honorem. “Como cirujanos, nuestra prioridad siempre han sido los niños. Con estas intervenciones les cambiamos la vida”, afirmó Marie.

El alcalde Roberto Contreras junto al equipo tras las cirugías realizadas en el policlínico municipal.

El alcalde Roberto Contreras junto al equipo tras las cirugías realizadas en el policlínico municipal.

 (LA PRENSA)

Su participación en las cirugías pediátricas reafirman el enfoque humanitario que se quiere dar al Policlínico, que combina recursos municipales con la solidaridad de especialistas que desean aportar a la niñez sampedrana, explicaron los encargados de salud municipal.

Gracias a Dios y al equipo

Los padres de los menores operados compartieron su emoción y alivio al ver a sus hijos recuperarse de una enfermedad que llevaba años afectándolos.

“Estamos eternamente agradecidos con Dios, el alcalde Contreras y los médicos que donaron su tiempo para operar a nuestros hijos”, expresó la madre de una menor beneficiada.

Los familiares resaltaron no solo la calidad técnica del equipo médico, sino también la calidez humana que recibieron durante todo el proceso.

Con cada intervención, el Policlínico Las Palmas reafirma su rol como uno de los proyectos de mayor impacto social en San Pedro Sula. Sus cirugías pediátricas gratuitas representan un alivio para muchas familias y una apuesta directa por el bienestar de la niñez.

El proyecto continúa sumando casos exitosos y busca ampliar su capacidad para reducir aún más la lista de espera de menores que necesitan atención quirúrgica.

Lisseth García
Lisseth García
doris.garcia@laprensa.hn

Reportera especializada en Administración Municipal, gestión, planes de desarrollo y proyectos de comunidad. Con 25 años de experiencia periodística en investigación, política, inmigración, Derechos Humanos, entrevistas a personalidades, desarrollo de temas de interés local y nacional.

