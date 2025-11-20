"No podíamos pagar la cirugía": familiares de niños operados en quirófano municipal de SPS

San Pedro Sula, Honduras

Dos menores de edad fueron intervenidos en el policlínico municipal Las Palmas, siendo los primeros pacientes pediátricos atendidos y que se suman a las cirugías gratuitas realizadas con equipo municipal.

El Policlínico Las Palmas, continúa consolidándose como un espacio clave para brindar acceso a servicios de salud a familias de escasos recursos. Ya se realizan cirugías ambulatorias a personas adultas y hoy a niños que forman parte de listas de espera en hospitales, donde estas cirugías por la alta demanda no son consideradas de emergencia.

El centro logró realizar dos cirugías pediátricas de hernia a niños que habían esperado por años una solución quirúrgica y que sus padres no podían costear.

Las intervenciones se desarrollaron con éxito, representando un nuevo avance en la meta municipal de reducir la mora quirúrgica pediátrica, un problema que afecta a cientos de familias sampedranas.

El Policlínico Las Palmas se ha convertido en un referente en atención infantil, gracias al trabajo de un equipo médico especializado y comprometido.