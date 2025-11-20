Unah Cortés establece los requisitos para el III proceso de admisión Phuma 2025

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) , a través de su sede regional en San Pedro Sula, Campus Cortés, convoca a su comunidad estudiantil al III Proceso de Admisión PHUMA 2025.

El proceso tendrá lugar este viernes 21 de noviembre de 2025, en este contexto, la institución recuerda que cuenta con más de 50,000 estudiantes matriculados en todo el sistema universitario nacional, de los que alrededor de 20,000 son del Valle de Sula.

Con motivo de esta jornada, se han establecido ajustes en la modalidad docente y medidas especiales de acceso al Campus Cortés para garantizar el orden y la seguridad durante el proceso de admisión.

Para los estudiantes que utilizan los edificios 1, 2, 6 (EUCS) y sus anexos, la modalidad de clases se transforma a teledocencia, a partir de las 12:00 p.m. de hoy jueves 20, hasta las 2:00 p.m. del viernes 21. Con esa medida, las autoridades buscan liberar los espacios físicos y facilitar el desarrollo del proceso de admisión sin interrupciones.

Respecto al ingreso al campus, se informa que el acceso peatonal será exclusivamente por el portón 7, mientras que el ingreso y salida vehicular deberán realizarse únicamente por el portón 4.

Es obligatorio que cada persona que acceda porte consigo su carné estudiantil o la Forma 003, como requisito de identificación. Asimismo, el acceso a los edificios citados estará restringido durante el periodo mencionado.