No hay hora para reanudar operaciones en el aeropuerto Ramón Villeda Morales

San Pedro Sula, Honduras.

El Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula continúa cerrado tras más de 24 horas de inactividad, y las autoridades han confirmado que las operaciones no podrán reanudarse sino hasta mañana.

La interrupción mantiene a miles de pasajeros varados y afecta la conectividad aérea del país. Al menos 3,000 viajeros diarios han sido afectados por la paralización en la principal terminal aérea del país. La suspensión fue confirmada por el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) luego de que un Airbus A330 de carga se saliera del área pavimentada durante una maniobra de giro en la pista.

Según un comunicado emitido por el SAN ayer a las 7:30 p. m, el tren delantero quedó inmovilizado en el área verde contigua, activando los protocolos de emergencia y obligando a detener los vuelos. “Estamos aplicando los protocolos estándares de recuperación con el apoyo de la aerolínea afectada, priorizando la seguridad operacional. Solicitamos comprensión y paciencia”, El proceso de aircraft recovery podría prolongarse hasta mañana, debido a las maniobras especializadas que requiere, informaron autoridades del SAN.

Caos logístico y vuelos desviados

La paralización ha causado cancelaciones, retrasos y desvíos de vuelos hacia Palmerola, en Comayagua, y hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Aeronaves de American Airlines, Copa Airlines y United Airlines han debido aterrizar fuera de San Pedro Sula, afectando conexiones y planes de viaje. Pasajeros han reportado dificultades para ser reacomodados debido a la saturación de rutas y a la incertidumbre sobre la reapertura, que el SAN estima que podría normalizarse hasta mañana. Rosmary Luna, con destino laboral a Houston, lamentó la ausencia de equipo adecuado para mover la aeronave, “ya tenemos un día completo de estar varados. No podemos creer que un aeropuerto internacional no cuente con una grúa especial”. Manuel López, viajando en familia, criticó la falta de información, “tenemos horas aquí sin saber qué pasará. Mis hijos están cansados y nadie confirma si volaremos hoy”.

Hoteles cercanos reportan ocupación total, y las líneas de autobuses incrementaron salidas hacia Comayagua para quienes buscan viajar desde Palmerola. En la terminal aérea, las filas para reprogramar boletos superan las dos horas y numerosas familias han pasado la noche en el suelo.



Reacciones oficiales y previsión de reapertura

Expertos explican que la extracción de un avión de este tamaño puede tardar entre 6 y 24 horas, dependiendo del equipo disponible y del terreno, húmedo por las recientes lluvias. Natalia Villars, representante del SAN, explicó que el tren principal se atoró en el área verde debido al peso del avión de carga. “Estamos trabajando desde ayer con Aeronáutica Civil y la aerolínea afectada para moverlo lo más pronto posible y recuperar las operaciones regulares. Esperamos tener el control para el día de mañana y recuperar la normalidad operativa”, señaló. Como consecuencia del incidente, el vuelo de American Airlines procedente de Miami fue desviado a Palmerola, mientras que vuelos de Copa Airlines y United Airlines fueron enviados a El Salvador. El vuelo NK829 de Spirit Airlines regresó a Fort Lauderdale debido a que el Airbus A330 permanecía atascado en la grama. Además, la salida del vuelo AA319 de American Airlines desde San Pedro Sula hacia Miami, programada para las 2:37 p. m., sufrió un retraso.