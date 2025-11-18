¿Cuántos vuelos desvió el Villeda Morales por percance en la pista?

La actividad aérea en el aeropuerto Ramón Villeda Morales se vio afectada este martes tras un incidente protagonizado por un avión de carga, el cual provocó la activación de los protocolos de emergencia.
De acuerdo con la información, el percance ocurrió cuando un Airbus A330 utilizado para transporte de carga realizaba un giro, se salió de la psita y quedó atascado en la grama.
La salida de pista obligó al cierre temporal de la franja de aterrizaje para una inspección detallada, confirmar que no existieran daños y sacar la aeronave de la grama antes de reanudar el tráfico aéreo.
Como consecuencia, el vuelo de American Airlines procedente de Miami fue desviado hacia Palmerola, mientras que vuelos de Copa Airlines y United Airlines fueron enviados a El Salvador.
En tanto, el vuelo NK829 de Spirit Airlines regresó a Fort Lauderdale debido a que el Airbus A330 permanecía atascado en la grama.
La salida desde San Pedro Sula hacia Miami del vuelo AA 319 de American Airlines prevista para las 2:37 p. m., sufrió un retraso. El estatus indica que el vuelo desviado a Comayagua saldría de Palmerola hacia San Pedro Sula a las 5:00 pm, para posteriormente ajustar su itinerario hacia Miami.
Mientras que el vuelo de United Airlines, procedente de Houston, Texas, aterrizó en El Salvador a las 12:50 del mediodía. Hasta el momento de redacción de esta nota, no se había actualizado su salida hacia San Pedro Sula.
El vuelo de Copa Airlines, procedente de Panamá llegó a El Salvador alrededor de la 1:04 pm, pero aún no se había confirmado su traslado a San Pedro Sula.
Respecto al vuelo NK829 de Spirit Airlines, tras regresar a Fort Lauderdale, la aerolínea informó que la operación fue finalmente cancelada.
Hasta el momento de redacción de esta nota, el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) no se había pronunciado sobre el incidente ni sobre el estado de las operaciones en el Villeda Morales a través de sus cuentas oficiales.