¿Cuántos vuelos desvió el Villeda Morales por percance en la pista?

San Pedro Sula, Honduras.

La actividad aérea en el aeropuerto Ramón Villeda Morales se vio afectada este martes tras un incidente protagonizado por un avión de carga, el cual provocó la activación de los protocolos de emergencia.

De acuerdo con la información, el percance ocurrió cuando un Airbus A330 utilizado para transporte de carga realizaba un giro, se salió de la psita y quedó atascado en la grama.

La salida de pista obligó al cierre temporal de la franja de aterrizaje para una inspección detallada, confirmar que no existieran daños y sacar la aeronave de la grama antes de reanudar el tráfico aéreo.

Como consecuencia, el vuelo de American Airlines procedente de Miami fue desviado hacia Palmerola, mientras que vuelos de Copa Airlines y United Airlines fueron enviados a El Salvador.