Partido Liberal lidera las primeras posiciones en la elección de diputados por Cortés

San Pedro Sula

El Partido Liberal de Honduras encabeza los primeros seis lugares en la elección de diputados por el departamento de Cortés, de acuerdo con los resultados preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Pasadas las seis de la mañana de este 1 de diciembre, con más de 60 mil marcas cada uno, los candidatos liberales se posicionan momentáneamente como los preferidos en esta fase del escrutinio por encima de los demás partidos.