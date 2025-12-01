Partido Liberal lidera las primeras posiciones en la elección de diputados por Cortés

El Partido Liberal de Honduras encabeza los primeros seis lugares en la elección de diputados por el departamento de Cortés, de acuerdo con los resultados preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Pasadas las seis de la mañana de este 1 de diciembre, con más de 60 mil marcas cada uno, los candidatos liberales se posicionan momentáneamente como los preferidos en esta fase del escrutinio por encima de los demás partidos.
En primer lugar se ubica Carlos Umaña (casilla 16), quien suma 64,929 marcas y lidera la tabla preliminar. Le siguen Marlon Guillermo Lara (casilla 1) con 64,106 marcas, y Gloria Meza (casilla 9) con 63,906, ocupando la tercera posición. Estas cifras confirman una tendencia favorable para el liberalismo en el departamento.
Completan los primeros seis puestos Alejandra Pavón (casilla 6) con 63,865 marcas, Sandra Coleman (casilla 7) con 63,571 y Fernando Enrique Castro (casilla 3) con 63,379, todos también del Partido Liberal.
Los datos aún son preliminares y las posiciones podrían variar conforme avanza el procesamiento de actas en las próximas horas.