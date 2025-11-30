Inconformidad de votantes genera conflictos al cierre de las urnas en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Al cierre de la jornada electoral se registraron conflictos en distintos sectores del país, entre ellos en el centro de votación del Centro Educativo República de Guatemala, en la colonia Torocagua, Tegucigalpa.

En este lugar, los ciudadanos que permanecían en las afueras comenzaron a empujar y golpear las puertas del centro de votación, argumentando que querían que se apagara el biométrico, pero los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV) no lo hacían, según denunció uno de los presentes.