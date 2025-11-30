Inconformidad de votantes genera conflictos al cierre de las urnas en Honduras

En San Pedro Sula, ciudadanos que aún permanecían en fila expresaron su inconformidad por el cierre de las urnas antes de las 6:00 p.m., generando momentos de tensión

  • Inconformidad de votantes genera conflictos al cierre de las urnas en Honduras

    Salvador Nasralla fue recibido entre abucheos y gritos en Unah de San Pedro Sula.

     Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras.

Al cierre de la jornada electoral se registraron conflictos en distintos sectores del país, entre ellos en el centro de votación del Centro Educativo República de Guatemala, en la colonia Torocagua, Tegucigalpa.

En este lugar, los ciudadanos que permanecían en las afueras comenzaron a empujar y golpear las puertas del centro de votación, argumentando que querían que se apagara el biométrico, pero los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV) no lo hacían, según denunció uno de los presentes.

Cierran las urnas e inicia el conteo de votos de las elecciones generales 2025 en Honduras

Una situación similar se reportó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde las urnas comenzaron a cerrarse mientras aún había personas haciendo fila para votar.

Al lugar se presentó el candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, quien fue recibido entre abucheos y gritos.

Cossette López: "El escrutinio es público, nadie puede impedirles presenciarlo"

Observadores internacionales denuncian haber sido agredidos por simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) mientras supervisaban el conteo de votos en la Unah.

Las delegaciones expresaron preocupación por la seguridad y el irespeto al proceso electoral, señalando que estos incidentes ponen en riesgo la transparencia y el normal desarrollo del escrutinio

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más