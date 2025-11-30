Inconformidad de votantes genera conflictos al cierre de las urnas en Honduras

Al cierre de la jornada electoral se registraron conflictos en distintos sectores del país, entre ellos en el centro de votación del Centro Educativo República de Guatemala, en la colonia Torocagua, Tegucigalpa.
En este lugar, los ciudadanos que permanecían en las afueras comenzaron a empujar y golpear las puertas del centro de votación, argumentando que querían que se apagara el biométrico, pero los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV) no lo hacían, según denunció uno de los presentes.
Una situación similar se reportó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde las urnas comenzaron a cerrarse mientras aún había personas haciendo fila para votar.
Al lugar se presentó el candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, quien fue recibido entre abucheos y gritos.
Observadores internacionales denuncian haber sido agredidos por simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) mientras supervisaban el conteo de votos en la Unah.
Las delegaciones expresaron preocupación por la seguridad y el irespeto al proceso electoral, señalando que estos incidentes ponen en riesgo la transparencia y el normal desarrollo del escrutinio