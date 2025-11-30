En Dallas, los hondureños siguen en las urnas tras el cierre oficial

Dallas, Estados Unidos.

Aunque la jornada electoral en Honduras avanza hacia su cierre final con el escrutinio de los votos, en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos, las votaciones aún no han concluido. Cerca de las 8:00 de la noche, hondureños en el exterior continuaban haciendo fila para ejercer su derecho al sufragio, reflejando la alta participación de la comunidad migrante en estas elecciones generales.

La afluencia sostenida retrasó el cierre de las urnas, mientras cientos de compatriotas esperaban su turno para votar. En Dallas, Texas, la mesa 19164 se instaló en el salón de eventos Paris Beauty Salon Academy, ubicado en 3160 Saturn Road, Garland, TX 75041. En el exterior, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), se habilitaron 12 ciudades estadounidenses para el ejercer el sufragio, con un total de 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en centros comunitarios, iglesias, hoteles y salones de eventos.