CNE debe garantizar resultados transparentes y sin tensiones, según expertos

De acuerdo con analistas y expertos en materia electoral consultados por LA PRENSA, los tres consejeros enfrentan una labor clave en el proceso electoral, el cual debe apegarse estrictamente a la ley y no a intereses particulares.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la misión de brindar certidumbre y confianza al electorado, ofreciendo resultados claros horas después del cierre de las urnas y la declaratoria oficial 30 días después de las elecciones.

“El reto es garantizar que ese dato que se va a dar sea conforme al muestreo determinado. Paradójicamente nos tuvieron en alerta todo el año —los consejeros— y en 15 días organizaron la elección, dejaron los pleitos y armaron todo lo que había que armar”, aseguró Luis León, analista.

Indicó que “ahora lo que deben hacer es que esa sesión de pleno pública no genere un debate abierto, que lo que se discuta allí sea conforme a los tres consejeros, y que la narrativa de los consejeros sea respecto a lo que se está determinando y no salga ningún consejero a desmentir o sabotear la misma sesión”.

Augusto Aguilar, exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), señaló que el pleno del CNE debe apegarse a su mandato constitucional al momento de brindar resultados.

El exfuncionario recordó que es parte de las atribuciones del órgano electoral supervisar, realizar y organizar las elecciones en conjunto con las fuerzas políticas, por lo que deberán acoplarse al momento de emitir una declaratoria y evitar incidentes.