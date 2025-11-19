Casi 24 horas después, el Villeda Morales sigue sin operaciones

San Pedro Sula.

Después del incidente en el que una aeronave se salió de la pista ayer, el aeropuerto Ramón Villeda Morales se acerca a las 24 horas sin operaciones. Pasajeros hondureños y extranjeros han denunciado que sus vuelos en otros países como Panamá permanecen suspendidos por la situación en el aeropuerto sampedrano. Unos 25 vuelos han sido afectados por las operaciones suspendidas en esa terminal aérea.

Una aeronave Airbus A330 sufrió un percance durante las maniobras previas a su despegue. Malcolm Stufkens, director del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), dijo esta mañana que las operaciones en el aeropuerto están suspendidas para vuelos debido a un "problema ocurrido con la nave" y no de la entidad administradora. El SAN informó que, durante la maniobra de giro para alinearse con la pista, el tren delantero de la aeronave se salió del área pavimentada y quedó detenido sobre la franja verde del aeropuerto.