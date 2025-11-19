  1. Inicio
Casi 24 horas después, el Villeda Morales sigue sin operaciones

Una aeronave estancada en la grama ha provocado que no lleguen ni salgan vuelos del aeropuerto sampedrano. Pasajeros denuncian que están varados en otras terminales

El Aeropuerto Ramón Villeda Morales continúa sin vuelos desde ayer a mediodía.

San Pedro Sula.

Después del incidente en el que una aeronave se salió de la pista ayer, el aeropuerto Ramón Villeda Morales se acerca a las 24 horas sin operaciones.

Pasajeros hondureños y extranjeros han denunciado que sus vuelos en otros países como Panamá permanecen suspendidos por la situación en el aeropuerto sampedrano. Unos 25 vuelos han sido afectados por las operaciones suspendidas en esa terminal aérea.

La aeronave Airbus A330 aún está estancada en la grama adyacente a la pista.

Cancelan vuelos nocturnos en el aeropuerto Villeda Morales

Una aeronave Airbus A330 sufrió un percance durante las maniobras previas a su despegue. Malcolm Stufkens, director del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), dijo esta mañana que las operaciones en el aeropuerto están suspendidas para vuelos debido a un "problema ocurrido con la nave" y no de la entidad administradora.

El SAN informó que, durante la maniobra de giro para alinearse con la pista, el tren delantero de la aeronave se salió del área pavimentada y quedó detenido sobre la franja verde del aeropuerto.

¿Cuántos vuelos desvió el Villeda Morales por percance en la pista?

Aunque en un inicio se atribuyó el incidente a un posible fallo mecánico, el SAN precisó que el avión quedó inmovilizado fuera de la pista, lo que obligó a suspender de inmediato todas las operaciones aéreas a partir de las 12:29 p. m. del martes.

Redacción La Prensa
