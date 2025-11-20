Aeropuerto Villeda Morales libera la pista luego de 36 horas paralizado por avión de carga

San Pedro Sula, Honduras.

La paralización total de operaciones en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales generó uno de los mayores colapsos aéreos registrados en la última década en Honduras.

Durante más de 36 horas, miles de pasajeros quedaron varados luego de que un Airbus A330 de Avianca Cargo se saliera del área pavimentada mientras realizaba una maniobra de giro en la pista principal, obligando a suspender todos los vuelos de salida y llegada. El incidente ocurrió durante la tarde del martes y de inmediato provocó el cierre de la terminal aérea, considerada la más importante del país por su volumen de pasajeros y su papel como punto estratégico en la conectividad centroamericana. Las operaciones permanecieron suspendidas hasta la madrugada del jueves, cuando finalmente pudo retirarse la aeronave con la ayuda de un equipo especializado proveniente de Colombia.

Pérdidas económicas

Más de 3,000 pasajeros por día se vieron afectados por cancelaciones, retrasos y reprogramaciones masivas. Familias completas durmieron en el aeropuerto, mientras viajeros de negocios reportaron pérdidas significativas debido a citas y compromisos cancelados. "Tenía una reunión muy importante en Atlanta y lo perdí todo. No solo retrasaron mi vuelo, también se cayeron mis conexiones. La aerolínea dice que no puede hacerse responsable porque el problema fue del aeropuerto", relató la sampedrana Melania Toledo, quien pasó más de un día atrapada en la terminal. La situación se repitió con cientos de viajeros, entre ellos, Jony Martínez, quien cuestionó la capacidad de respuesta del sistema aeroportuario hondureño. "Un aeropuerto internacional no puede tener este tipo de atrasos, es inconcebible que miles de pasajeros seamos los afectados. Ahora solo queda esperar que la aerolínea nos diga a qué hora podremos viajar", afirmó. Comercios internos también reportaron afectaciones por la saturación de personas, la falta de insumos y la imposibilidad de recibir nuevos suministros mientras la pista permanecía cerrada.

Respuesta oficial

Malcolm Stufkens Salgado, director del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN), confirmó que la reanudación total de las operaciones y enfatizó la responsabilidad de la institución en restablecer el funcionamiento del aeropuerto en el menor tiempo posible. “Honduras no puede detenerse por decisiones unilaterales ni por la falta de cooperación de Avianca Cargo. Nuestro compromiso es con el país, los usuarios y la estabilidad económica de la región”, declaró Stufkens, destacando el apoyo del Gobierno y equipos técnicos del Estado durante la emergencia. Fuentes internas informaron que el proceso de liberación de la pista fue particularmente complejo debido al peso y características técnicas del Airbus A330, lo que obligó a solicitar asistencia internacional. El equipo colombiano enviado contaba con plataformas hidráulicas, grúas especializadas y personal experto en rescate de aeronaves.

Reanudación total

Natalia Natalia Villars, representante de comunicaciones de SAN, manifestó que tras la retirada del avión durante la madrugada, el aeropuerto volvió a operar de manera escalonada. Las aerolíneas iniciaron labores de reubicación de pasajeros, pero reconocieron que tomará varias horas e incluso días normalizar completamente la programación de vuelos. Los primeros despegues se registraron cerca de las 6:00 de la mañana de ayer ueves, aunque varias aerolíneas aún mantenían extensas listas de espera. La interrupción afectó no solo a Honduras, sino también a países vecinos, ya que numerosos vuelos de conexión debieron ser cancelados o desviados.