Operaciones en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales vuelven a la normalidad

San Pedro Sula

El Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) informó este jueves que el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales ha restablecido completamente sus operaciones, luego de un período de suspensión parcial.

De acuerdo con el comunicado oficial, todas las áreas y procesos aeroportuarios ya funcionan con normalidad, garantizando la seguridad y eficiencia para los usuarios que transitan por la terminal aérea.

La interrupción mantuvo a miles de pasajeros varados y afectó la conectividad aérea del país. Al menos 3,000 viajeros diarios fueron afectados por la paralización en la principal terminal aérea del país.

La suspensión fue confirmada por el Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) luego de que un Airbus A330 de carga se saliera del área pavimentada durante una maniobra de giro en la pista.

Según un comunicado emitido por el SAN, antier a las 7:30 p. m., el tren delantero quedó inmovilizado en el área verde contigua, activando los protocolos de emergencia y obligando a detener los vuelos.

Aviones de American Airlines, Copa Airlines y United Airlines tuvieron que desviarse y aterrizar fuera de San Pedro Sula, lo que generó afectaciones en conexiones y planes de viaje.