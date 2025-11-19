Cerrarán la primera calle por encendido de árbol de Navidad

San Pedro Sula, Honduras.

La emoción de la temporada navideña está llegando a San Pedro Sula, este miércoles 19 de noviembre de 2025, se lleva a cabo el encendido del árbol de Navidad en la Fuente Luminosa.

De acuerdo con la información compartida por la municipalidad de San Pedro Sula , el acto está programado para iniciar hoy a las 5:30 p.m.

Como parte de la logística del evento, la municipalidad anunció cierres temporales de calles en los alrededores del bulevar Morazán, en la zona donde se encuentra la Fuente Luminosa.

En la infomación divulgada muestra restricciones en ambos sentidos de la vía y accesos bloqueados para facilitar la instalación y seguridad del acto. Las autoridades recomiendan a los conductores planificar su ruta con anticipación y utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.

Para el próximo 1 de diciembre, las autoridades municipales anuncian el tradicional encendido del árbol en el parque central, lo que se ha consolidado como una de las celebraciones más importantes de la ciudad, reuniendo familias, emprendedores locales y visitantes.