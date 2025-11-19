Cerrarán la primera calle por encendido de árbol de Navidad

La emoción de la temporada navideña está llegando a San Pedro Sula, este miércoles 19 de noviembre de 2025, se lleva a cabo el encendido del árbol de Navidad en la Fuente Luminosa.
De acuerdo con la información compartida por la municipalidad de San Pedro Sula, el acto está programado para iniciar hoy a las 5:30 p.m.
Como parte de la logística del evento, la municipalidad anunció cierres temporales de calles en los alrededores del bulevar Morazán, en la zona donde se encuentra la Fuente Luminosa.
En la infomación divulgada muestra restricciones en ambos sentidos de la vía y accesos bloqueados para facilitar la instalación y seguridad del acto. Las autoridades recomiendan a los conductores planificar su ruta con anticipación y utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.
Para el próximo 1 de diciembre, las autoridades municipales anuncian el tradicional encendido del árbol en el parque central, lo que se ha consolidado como una de las celebraciones más importantes de la ciudad, reuniendo familias, emprendedores locales y visitantes.
La municipalidad destacó que este año la agenda navideña incluirá presentaciones culturales, mercados artesanales y otras actividades en distintos puntos de la ciudad.
Con estos eventos, San Pedro Sula da inicio a un mes lleno de actividades diseñadas para fortalecer la identidad cultural y brindar espacios seguros y recreativos a la población.