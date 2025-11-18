Motocicletas y menores, la combinación que dispara los accidentes viales

San Pedro Sula, Honduras.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) lanzó la campaña de prevención de siniestros viales “No corras el riesgo”, una iniciativa que busca reducir la participación de menores de edad en accidentes de tránsito, especialmente aquellos relacionados con la conducción de motocicletas.

La estrategia surge ante el incremento de casos en los que niños y adolescentes operan vehículos sin contar con la edad legal, la formación adecuada o las capacidades necesarias para enfrentar los riesgos de la vía pública. José Adonay Hernández, director nacional de la DNVT, explicó que el objetivo central de la campaña es sensibilizar a padres, tutores y encargados sobre la importancia de no permitir que menores conduzcan motocicletas o automóviles. El general señaló que la inexperiencia, la falta de habilidades de conducción y la inmadurez para reaccionar ante situaciones de peligro se han convertido en factores determinantes de accidentes graves. Hernández advirtió que muchos de estos incidentes podrían prevenirse si los adultos asumieran una mayor responsabilidad en el control de los vehículos que están al alcance de los menores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las estadísticas nacionales reflejan la gravedad del problema, en Honduras, los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte violenta, con promedios históricos que superan las cinco víctimas fatales por día. San Pedro Sula es una de las ciudades con mayor incidencia de accidentes viales. Informes de instituciones de salud pública y seguridad vial indican que entre 2013 y 2020 más de 10,700 personas fallecieron en siniestros viales en el país, y un porcentaje significativo estuvo relacionado con motocicletas. Estudios recientes destacan además que la mayoría de los fallecidos se concentra en el rango de edad de 20 a 39 años, aunque los incidentes con menores de edad han ido en aumento durante los últimos años.

Estadísticas de accidentes viales en Honduras

En lo que va de 2025, más de de 1,600 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito, de los que más 100 son menores de edad relacionados con la conducción, una cifra que ha encendido las alarmas en las autoridades y motivó el refuerzo inmediato de campañas de concienciación a nivel nacional. El uso de motocicletas representa uno de los mayores riesgos debido a la vulnerabilidad del conductor y a la falta de equipo de protección adecuado. Las autoridades señalan que muchos menores conducen sin casco, sin licencia, sin conocimiento de las señales de tránsito y, en ocasiones, en carreteras de alto tráfico. A esto se suma que el factor humano continúa siendo la causa predominante de los siniestros: la imprudencia, el exceso de velocidad, la falta de atención y la conducción temeraria representan cerca del 87% de los accidentes registrados, según estimaciones de estudios especializados en el país. Como parte del lanzamiento de la campaña, personal policial realizó la instalación de stickers con mensajes preventivos en motocicletas, vehículos y puntos estratégicos de varias ciudades. Estas imágenes buscan reforzar el llamado a la responsabilidad ciudadana y recordar que permitir que un menor tome el control de un vehículo puede tener consecuencias irreversibles. “Una motocicleta es una máquina que no perdona errores”, repiten los agentes durante las jornadas de socialización, enfatizando la necesidad de educación y disciplina vial en todos los hogares. Mario Toledo, padre de familia de San Pedro Sula, expresó que esta medida es fundamental para crear conciencia sobre la imprudencia de entregar vehículos a menores de edad. Considera que muchos adultos desconocen los riesgos reales a los que exponen a sus hijos y a terceros cuando permiten que conduzcan sin preparación.