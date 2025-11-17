"Es un abuso", autoridades notariales sobre lista negra de Migración

La confirmación de la existencia de una lista negra elaborada por el Instituto Nacional de Migración (INM), que incluiría a unos 12 notarios cuyas autenticaciones no están siendo admitidas en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, ha generado reacciones entre las autoridades de la Unión de Notarios de Honduras.
De acuerdo con la información, los agentes migratorios consultan el listado al momento de revisar pasaportes, partidas de nacimiento y autorizaciones autenticadas para la salida de menores. El INM indicó que la medida busca prevenir irregularidades en documentos, fortalecer los controles en la salida y otros trámites migratorios.
No obstante, el gremio notarial ha manifestado que esta noticia los tomó por sorpresa, ya que mantienen comunicación permanente con instituciones gubernamentales como Migración, pero hasta la fecha no han recibido ningún listado oficial.
Nelson Mairena, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y presidente de la Unión de Notarios de Honduras, señaló que, mientras no exista una inhabilitación formal, los profesionales siguen en pleno ejercicio. “Mientras esos notarios no hayan sido legalmente inhabilitados, están habilitados para seguir autenticando”, afirmó.
Explicó que no desconocen que un grupo reducido de notarios, alrededor del 1%, ha sido señalado por prácticas irregulares, pero que el gremio mantiene procesos internos para proceder en estos casos.
Mairena subrayó que, cuando se identifica una mala práctica, esta debe ser denunciada, y es el Tribunal de Honor el encargado de revisarlas y sancionar conforme a las normas gremiales.
Adicionalmente, la Contraloría del Notariado, adscrita a la Corte Suprema de Justicia, da seguimiento a los casos de malas prácticas y emite las sanciones correspondientes cuando estas se comprueban.
“Esa es una decisión propia del Instituto de Migración. Tampoco nos ha remitido ese listado; lo hemos recibido por los medios de comunicación. Vamos a llamar en su momento a esos colegas para que nos den explicaciones”, apuntó.
Señaló que los notarios son esencialmente personas honorables que contribuyen a la seguridad jurídica del país, por lo que lamentó que ese 1% con malas prácticas, “que se han desviado del camino”, estén incidiendo negativamente en una profesión honorable.
Por su parte, Miguel Ruiz, presidente de la Unión de Notarios de Honduras, capítulo Cortés, manifestó que no puede ocultar la realidad, pero que la situación debe analizarse dentro de los procedimientos establecidos.
“Yo no puedo esconder una realidad. Las instituciones están haciendo un esfuerzo para proteger a la niñez; sin embargo, no es correcto que se hagan listas negras en donde figuran incluso notarios que no tienen ningún proceso abierto”, comentó.
Remarcó que solo la Contraloría del Notariado, dependencia de la Corte Suprema de Justicia, tiene la potestad de llevar a cabo investigaciones en las que se respete el debido proceso y es la única que puede emitir sanciones.
Ruiz considera que incluir a notarios en listas negras y rechazar las actuaciones notariales que autorizan no es correcto. “Es atentatorio a la seguridad jurídica y me sorprende la noticia porque hemos tenido reuniones con el Instituto de Migración donde hemos explicado precisamente que las listas que se tienen que tomar en cuenta son únicamente las emitidas por la Contraloría”, expresó.
También advirtió que la elaboración de listas paralelas puede generar responsabilidades civiles. “Es un abuso porque solo la Contraloría del Notariado puede emitir listados de notarios que hayan sido cancelados o suspendidos. Ha sido una irresponsabilidad que puede generar algún tipo de responsabilidad civil o administrativa, porque esto podría estar menoscabando la imagen y honor de algún notario que se considere afectado”, agregó.
Ambas autoridades reiteraron que los mecanismos de investigación y sanción deben mantenerse dentro de los canales establecidos por la ley. Aseguraron que el gremio continuará con la capacitación permanente sobre buenas prácticas, atendiendo las denuncias y que convocaran a los notarios señalados a rendir declaraciones.