"Es un abuso", autoridades notariales sobre lista negra de Migración

San Pedro Sula, Honduras.

La confirmación de la existencia de una lista negra elaborada por el Instituto Nacional de Migración (INM), que incluiría a unos 12 notarios cuyas autenticaciones no están siendo admitidas en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, ha generado reacciones entre las autoridades de la Unión de Notarios de Honduras.

De acuerdo con la información, los agentes migratorios consultan el listado al momento de revisar pasaportes, partidas de nacimiento y autorizaciones autenticadas para la salida de menores. El INM indicó que la medida busca prevenir irregularidades en documentos, fortalecer los controles en la salida y otros trámites migratorios.

No obstante, el gremio notarial ha manifestado que esta noticia los tomó por sorpresa, ya que mantienen comunicación permanente con instituciones gubernamentales como Migración, pero hasta la fecha no han recibido ningún listado oficial.

Nelson Mairena, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y presidente de la Unión de Notarios de Honduras, señaló que, mientras no exista una inhabilitación formal, los profesionales siguen en pleno ejercicio. “Mientras esos notarios no hayan sido legalmente inhabilitados, están habilitados para seguir autenticando”, afirmó.

Explicó que no desconocen que un grupo reducido de notarios, alrededor del 1%, ha sido señalado por prácticas irregulares, pero que el gremio mantiene procesos internos para proceder en estos casos.

Mairena subrayó que, cuando se identifica una mala práctica, esta debe ser denunciada, y es el Tribunal de Honor el encargado de revisarlas y sancionar conforme a las normas gremiales.