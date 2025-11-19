En estos sitios cerrarán campaña los candidatos a alcaldes en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Honduras vivirá un fin de semana agitado y la capital industrial reunirá a miles de personas de distintos partidos políticos para participar de los cierres de campaña de cara a las elecciones generales. Las tradicionales concentraciones, caravanas, visitas a barrios y colonias se intensifican y los candidatos a la alcaldía, acompañados de sus aspirantes presidenciables, quemarán sus últimos cartuchos para acaparar votos. Han sido días de actividades proselitistas, la ciudad está tapizada de afiches, las pantallas y los vallas muestran fotografías de los candidatos con sus mejores sonrisas, algunas con exceso de retoques. Contrario a otros procesos electorales, esta vez la efervescencia política ha sido menos, pero se espera que este fin de semana cobre más fuerza. Estamos a las puertas del "silencio electoral" que es un período establecido por la Ley Electoral durante el cual se prohíbe toda actividad proselitista y de propaganda política. Según el artículo 223 de la Ley Electoral, el silencio electoral inicia cinco días calendario antes de las elecciones generales del 30 de noviembre. El silencio electoral en Honduras inicia el 25 de noviembre.

Durante este período, quedan prohibidas las manifestaciones públicas, la propaganda política y la divulgación de resultados de encuestas o sondeos de opinión pública, los candidatos pueden utilizar los medios de comunicación para explicar y difundir sus programas de gobierno, siempre y cuando no soliciten el voto directamente.



Silencio electoral a medias

El analista político, Melvin José Ferraro, considera que este silencio podría no cumplirse en su totalidad, especialmente en zonas urbanas donde el despliegue mediático y digital es más ágil sobre todo en el contexto donde las redes sociales tienen un peso elevado, y donde la regulación no ha sido suficientemente clara sobre la propaganda digital. Explica que la capital industrial, esta vez, se ha convertido en un escenario clave de movilización política para todos los partidos. La riqueza electoral con más de 500 mil votantes ha convertido a la capital industrial en la ciudad más visitada durante la campaña explica. Ferraro dice que las últimas semanas han estado marcadas por cierres de campaña en municipios, marchas masivas, llamados a la paz y un ambiente político cada vez más intenso.

Pero, más allá de las movilizaciones, el clima político nacional se ha visto cargado de advertencias y señales de alarma. Además, organizaciones de la sociedad civil y sectores empresariales han hecho llamados urgentes a la clase política para priorizar la transparencia y garantizar comicios pacíficos. Los preparativos para los cierres de campaña en San Pedro Sula reflejan la intensidad de las elecciones del 30 de noviembre y si se respeta el silencio electoral, podría dar un respiro para que la ciudadanía reflexione; si no, podría agravar aún más la polarización.

A días de las votaciones, Honduras vive un momento decisivo: las urnas no solo definirán un gobierno, sino también la credibilidad de sus instituciones y una posible hoja de ruta para su futuro democrático, explicó Ferraro.

Perfiles distintos