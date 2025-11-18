Un cambio de centro de votación se reporta en La Ceiba a 11 días de las elecciones

La Ceiba, Atlántida

A poco más de una semana de las elecciones generales, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaron un cambio de último momento en un centro de votación de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, norte de Honduras. La escuela Cristóbal Colón, ubicada en la colonia Yesenia Castillo, ya no funcionará como centro de votación para los próximos comicios. A partir de ahora, los electores deberán ejercer el sufragio en la escuela República de Alemania No. 2, situada en la colonia Delicias Sur. El cambio se debe a que la escuela Cristóbal Colón está en etapa de remodelación y no reúne las condiciones de seguridad exigidas por el CCE.

“La escuela por ahora no tiene ventanas ni puertas y hay demasiada vulnerabilidad en materia de seguridad para el proceso electoral. Por sugerencia se dijo que no hay condiciones y se propuso la escuela República de Alemania, y fue aceptada por el pleno de consejeros”, explicó Gerardo Yanes, secretario del Consejo Departamental Electoral. Otro cambio que está por confirmarse en Atlántida es el del centro de acopio del municipio de Tela. El Consejo Departamental Electoral espera una resolución del CNE para almacenar el material electoral en el polideportivo municipal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En procesos anteriores se utilizaba un polideportivo de un centro educativo privado; sin embargo, debido al alto costo del alquiler y la falta de presupuesto del CNE, se valoró la opción de usar un bien municipal. “Esos dos han sido los cambios que hay en Atlántida. En materia general, los centros de votación y los centros de acopio se reportan listos. Hay algunos detalles, pero son de forma, no de fondo, como el cambio de un bombillo, entre otras cosas”, añadió Yanes.

Este jueves 20 de noviembre, el CNE iniciará el traslado del material electoral desde las bodegas del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en Tegucigalpa. Atlántida y Colón serán los primeros departamentos en recibir el material, que llegará durante la noche o madrugada del mismo jueves. El polideportivo del Instituto Manuel Bonilla funcionará como centro de acopio en el municipio de La Ceiba, donde se recepcionarán las 933 maletas electorales del departamento. Luego serán distribuidas en los ocho municipios, comenzando por los más lejanos. En La Ceiba permanecerán 263 maletas, que se diseminarán entre los 58 centros de votación del municipio. Los centros de votación asignados por la Secretaría de Educación en Atlántida fueron inspeccionados, y el personal del Consejo Departamental Electoral confirmó que están listos.

Se realizan trabajos menores como cambio de lámparas y otras reparaciones, con apoyo de cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).