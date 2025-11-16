Advierten riesgos de limitar garantías ante las elecciones en Honduras

Tegucigalpa.

La Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos del Continente Americano (Rindhca) expresó este sábado su “profunda preocupación” por la prolongación del estado de excepción en Honduras y advirtió sobre los riesgos que implica mantener restringidas garantías fundamentales en un contexto electoral. En un comunicado divulgado hoy en Tegucigalpa, la Rindhca señaló que los procesos electorales son “momentos esenciales para la renovación democrática, la legitimación del poder público y el fortalecimiento institucional”.

Subrayó que la celebración de elecciones en un entorno de libertad, transparencia y respeto a los derechos humanos es “indispensable” para asegurar la participación ciudadana y la confianza en las instituciones. El Gobierno de Honduras extendió el miércoles por 45 días el estado de excepción parcial que rige desde diciembre de 2022 para reducir los índices de violencia criminal.

Vigencia

La extensión, que fue aprobada a menos de tres semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre, y estará vigente hasta el 26 de diciembre, fue oficializada mediante un decreto ejecutivo y publicada en el diario oficial La Gaceta. La Rindhca alertó que la vigencia prolongada del estado de excepción, en la antesala de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, genera "profunda preocupación". "Las elecciones representan una oportunidad para consolidar la gobernabilidad democrática y reafirmar el compromiso estatal con los estándares internacionales en materia de derechos políticos y libertades fundamentales", enfatizó.