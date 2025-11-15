CNE realiza ensayos para verificar la integración entre el Trep y la biometría

Tegucigalpa, Honduras
El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó una prueba técnica para verificar la integración entre el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) y la plataforma de biometría, como parte de los preparativos rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre.
La evaluación tuvo como objetivo confirmar que ambos sistemas se comuniquen correctamente y que los datos puedan enviarse y recibirse sin fallas, un punto clave para garantizar transparencia en los resultados preliminares.
Durante el ensayo, los dispositivos biométricos enviaron la información de identificación de los electores a los servidores centrales, donde el Trep la capturó y consolidó en tiempo real. Según el CNE, cada registro viajó en segundos y sin interrupciones.
La institución señaló que esta sincronización entre plataformas es esencial para conocer con precisión cuántos hondureños ejercen el sufragio y asegurar que la información llegue de forma inmediata.
Los técnicos destacaron que el sistema respondió de manera estable durante toda la prueba, lo que refuerza la seguridad operativa del proceso electoral.
El CNE afirmó que continuará realizando verificaciones técnicas para asegurar que todos los componentes del sistema funcionen al máximo antes de la jornada electoral.
Entregan credencial a observadores electorales
El CNE informó este sábado que entregó más de 32,605 credenciales destinadas a 45 organizaciones nacionales que participarán en el Proyecto de Observación Electoral en el próximo proceso democrático.
Las autoridades detallaron que la distribución inició el jueves y se extendió durante toda la jornada del viernes, permitiendo que la mayor parte de las organizaciones inscritas ya haya recibido sus respectivas acreditaciones.
Según el CNE, el proceso se mantiene bajo un cronograma establecido y con personal asignado exclusivamente a esta tarea, con el fin de garantizar que todas las organizaciones cuenten con la documentación necesaria para desplegar a sus observadores.