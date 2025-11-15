CNE entrega más de 32 mil credenciales a organizaciones de observación electoral

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades detallaron que la distribución inició el jueves y se extendió durante toda la jornada del viernes, permitiendo que la mayor parte de las organizaciones inscritas ya haya recibido sus respectivas acreditaciones.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este sábado que entregó más de 32,605 credenciales destinadas a 45 organizaciones nacionales que participarán en el Proyecto de Observación Electoral en el próximo proceso democrático.

Según el CNE, el proceso se mantiene bajo un cronograma establecido y con personal asignado exclusivamente a esta tarea, con el fin de garantizar que todas las organizaciones cuenten con la documentación necesaria para desplegar a sus observadores.

Como parte del cierre de esta fase de entrega, el ente electoral anunció que este sábado se realizará la distribución pendiente para tres organizaciones nacionales: la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph), el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh).

El equipo del Proyecto de Observación Electoral del CNE sostiene jornadas continuas de trabajo para asegurar que el proceso se lleve a cabo con orden, transparencia y dentro de los tiempos previstos, destacaron las autoridades.

El organismo reiteró que la observación nacional es una pieza clave para fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral y reafirmó su compromiso de apoyar a todas las organizaciones acreditadas bajo los principios institucionales que rigen al ente electoral.