CNE acredita a la UNAH para realizar observación electoral

Tegucigalpa, Honduras.
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) recibió este viernes la acreditación oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) para desempeñarse como observadora electoral a nivel nacional.
El rector Odir Fernández confirmó que la institución tendrá presencia en todo el territorio hondureño durante el proceso, reforzando así la transparencia y el monitoreo ciudadano en las próximas elecciones.
Fernández informó que la universidad recibió alrededor de 100 credenciales únicamente para el Distrito Central, sin embargo, habrá observadores en todo el país que forman parte de los centros regionales de la UNAH.
Además, destacó que más de 400 observadores, entre jóvenes y autoridades universitarias, ya han sido formados para participar en el proceso electoral.
Desde el 13 de noviembre, el CNE lleva a cabo la entrega de 32,605 credenciales asignadas a los observadores nacionales encargados de vigilar el desarrollo del proceso electoral. Según el organismo, un total de 45 instituciones culminaron los trámites necesarios para inscribir y acreditar a sus delegados en el Proyecto de Observación Electoral.