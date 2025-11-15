CNE acredita a la UNAH para realizar observación electoral

Tegucigalpa, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) recibió este viernes la acreditación oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) para desempeñarse como observadora electoral a nivel nacional.

El rector Odir Fernández confirmó que la institución tendrá presencia en todo el territorio hondureño durante el proceso, reforzando así la transparencia y el monitoreo ciudadano en las próximas elecciones.

Fernández informó que la universidad recibió alrededor de 100 credenciales únicamente para el Distrito Central, sin embargo, habrá observadores en todo el país que forman parte de los centros regionales de la UNAH.