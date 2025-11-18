CNE asegura cumplimiento de tiempos y confirma primer despacho el jueves

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmó que el primer despacho del material electoral hacia los centros de votación se mantiene programado para el jueves 20 de noviembre, pese a los retrasos que han marcado el cronograma y la presión por cumplir los tiempos establecidos de cara a las elecciones generales.
López detalló que, tras la aprobación del contrato para la empresa encargada del transporte de las maletas electorales, el proceso logístico avanza conforme a lo previsto.
La funcionaria aclaró que la contratación de un operador privado no implica una reducción ni desplazamiento de las facultades constitucionales de las Fuerzas Armadas, responsables del resguardo del material electoral.
La consejera explicó que la compañía Gold Rent a Car aportará camiones de distintas capacidades para cubrir las rutas asignadas en todo el país.
Subrayó que esta participación se ajusta plenamente al marco constitucional, pues las Fuerzas Armadas continúan ejerciendo sus competencias, especialmente en materia de seguridad y custodia.
“Las Fuerzas Armadas siguen conservando sus atribuciones y deben ejercerlas en coordinación con nosotros, que somos los directores del proceso electoral”, puntualizó la funcionaria, al reiterar que el rol de la institución castrense permanece intacto.
A pesar del apretado calendario y de los retrasos acumulados en varias etapas del cronograma, López aseguró que el equipo técnico del CNE trabaja a contrarreloj para garantizar que el despacho salga en la fecha prevista.
“Nuestro despacho está programado para salir con el material electoral a los centros de votación el jueves 20 de noviembre”, enfatizó.