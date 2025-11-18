Cohep afirma que el país se encuentra en "un momento crítico" previo a las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.

Asimismo, la institución pidió a la ciudadanía acudir masivamente a las urnas para defender la democracia y elegir políticas que impulsen el empleo y la seguridad jurídica.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) alertó este martes que el país se encuentra en “un momento crítico” de cara a las elecciones del 30 de noviembre.

En un documento difundido a nivel nacional, el principal organismo empresarial señaló que las decisiones que se tomen en los próximos comicios influirán directamente en si Honduras avanza hacia mayor inversión o hacia un escenario de desempleo y pobreza.

El Cohep insistió en que la participación electoral es clave para fortalecer la institucionalidad. “Cuando la mayoría vota, gana Honduras”, recordó el documento al subrayar que la democracia se sostiene con la presencia activa de la población.

El sector empresarial también expresó preocupación por lo que considera señales de inestabilidad jurídica, al advertir que los cambios abruptos en reglas y contratos afectan no solo a la empresa privada, sino a las familias cuyos ingresos dependen de la actividad productiva.

Según el organismo, recientes decisiones en política comercial podrían poner en riesgo más de 500 mil empleos vinculados a la industria maquiladora, una de las principales fuentes de trabajo en el país.

El Cohep pidió al próximo gobierno mantener y fortalecer alianzas estratégicas, en especial con Estados Unidos, destino del 52 % de las exportaciones hondureñas.

Afirmó que alejarse de estos socios comerciales podría provocar la reubicación de empleos a otros países y una reducción significativa en la capacidad productiva nacional.

Además, el manifiesto incluye llamados específicos a distintas instituciones, entre ellos al Consejo Nacional Electoral (CNE) para garantizar un proceso independiente; a las Fuerzas Armadas para que se limiten a su función logística; y a los actores políticos para que respeten los resultados oficiales. También solicitó al sector privado facilitar a sus empleados el ejercicio del voto.

El Cohep reiteró que no promueve un partido o candidato, sino políticas que permitan “emprender, invertir, generar empleo y vivir con dignidad”.

El organismo aseguró estar dispuesto a colaborar con la próxima administración para buscar consensos que fortalezcan la estabilidad económica del país.