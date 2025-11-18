Ana Hall desmiente información difundida por las FFAA y dice que no hay retrasos electorales

Tegucigalpa, Honduras

La consejera Ana Paola Hall señaló que la información difundida no corresponde a datos oficiales y podría generar confusión entre la ciudadanía, especialmente en la recta final del proceso electoral. Hall enfatizó que únicamente el CNE tiene autorización para comunicar asuntos relacionados con las elecciones.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró este martes información “imprecisa o incompleta” que circuló en una red social oficial de las Fuerzas Armadas (FFAA), atribuida al oficial de enlace de la institución militar ante el órgano electoral.

“Debemos aclarar que no hay retraso en la impresión de papeletas y que las adjudicaciones principales están hechas”, afirmó Hall en su cuenta de X.

La funcionaria reiteró que el cronograma electoral avanza sin contratiempos y que el material está siendo producido conforme a lo planificado.

En relación con la contratación del transporte del material electoral, Hall recordó que el proceso debió relanzarse en tres ocasiones, situación de conocimiento público.

A pesar de ello, el Pleno del CNE adjudicó el contrato por unanimidad el pasado 16 de noviembre, incluso un día antes de la fecha prevista para la adjudicación.

La consejera también subrayó que la Constitución establece que las Fuerzas Armadas se encuentran a disposición del CNE en materia logística electoral. Sin embargo, aclaró que ningún miembro de la institución militar tiene autorización para divulgar información al público sobre temas electorales.

“Ni el oficial de enlace, ni ningún otro oficial, está autorizado a transmitir información al público en materia electoral. La vocería oficial de las elecciones corresponde al CNE”, recalcó.

Hall hizo además un llamado a la prudencia y al compromiso institucional en estos días previos a las Elecciones Generales. Instó a evitar declaraciones que puedan generar alarmas innecesarias o desinformación.