CNE adjudica servicio de GPS para maletas electorales

Tegucigalpa, Honduras

La consejera Cossette López-Osorio confirmó la noticia a través de su cuenta de X, donde destacó que la decisión llega “justo a tiempo”, luego de semanas de solicitudes públicas y presión ciudadana para garantizar la trazabilidad del material electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó finalmente a una empresa proveedora el sistema de geolocalización (GPS) para las maletas electorales, una herramienta considerada clave para fortalecer la transparencia y la seguridad en el próximo proceso electoral.

“Después de mucha lucha se adjudicó el GPS para las maletas electorales, un clamor ciudadano y una seguridad para el proceso”, expresó López-Osorio, enfatizando la importancia de este mecanismo para controlar el traslado de las maletas desde los centros de acopio hasta los lugares de votación.

La consejera también señaló que, debido al corto tiempo que queda para el primer despacho del material electoral, esperan que la empresa contratada entregue los dispositivos a la brevedad posible para iniciar la maquila de las maletas, incorporando todos los elementos de seguridad establecidos.

El sistema GPS permitirá monitorear en tiempo real el recorrido de cada maleta, con el objetivo de prevenir extravíos, retrasos o manipulaciones indebidas durante el proceso electoral. El CNE considera esta medida como un refuerzo crucial para la confianza de la ciudadanía.