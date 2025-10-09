Elecciones generales en Honduras 2025: esta es la fecha oficial

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) oficializó que las elecciones generales en Honduras se realizarán el domingo 30 de noviembre de 2025, fecha en la que el país elegirá a su próximo presidente, diputados, alcaldes y miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

De acuerdo con Marlon Ochoa, consejero del CNE, un total de 6,522,577 ciudadanos están habilitados para votar. La cifra electoral registró 6,026,477 votantes en el país y 496,307 en el extranjero, reflejando un incremento del 12% respecto al proceso primario celebrado el pasado 9 de marzo pasado.

El mayor número de electores fuera del país se concentra en Estados Unidos, donde 399,530 hondureños podrán ejercer el voto en 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) instaladas en 12 ciudades.

El CNE habilitará centros de votación en Houston, Los Ángeles, Miami, New Orleans, New York, Washington D.C., Atlanta, Chicago, Dallas, Boston, San Francisco y Charlotte.

En contraste, los 67,978 hondureños residentes en España no podrán participar, luego de que el pleno del CNE decidiera no habilitar las JRV propuestas para Madrid, Valencia y Barcelona.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A nivel interno, la autoridad electoral instalará 5,744 centros de votación distribuidos en los 18 departamentos del país, con más de 19,000 Juntas Receptoras de Votos. Además, 131,344 ciudadanos solicitaron cambio de centro de votación; de ellos, 127,537 fueron aprobados y 3,807 rechazados.