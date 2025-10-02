Hondureños en España quedarán sin derecho a votar en elecciones generales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que en las elecciones generales de Honduras, programadas para el 30 de noviembre de 2025, no se habilitará carga electoral en las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia.
Más de 67,978 hondureños residentes en España no podrán ejercer el sufragio en el exterior, a diferencia de los compatriotas en 12 ciudades de Estados Unidos donde sí se instalarán urnas.
La propuesta de habilitar centros de votación en España fue presentada por Marlon Ochoa, consejero propietario del Partido Libertad y Refundación (Libre), pero fue rechazada por mayoría en el pleno del CNE. El Partido Nacional y el Partido Liberal votaron en contra, mientras que Libre se pronunció a favor.
De acuerdo con el oficio No. DE-CNE-EG, se estableció: “Por mayoría de votos, denegar la carga electoral de las ciudades de Madrid, Barcelona y Valencia, todas en España, con el voto en contra del consejero Ochoa”.
Según, el mismo oficio, los hondureños residentes en Estados Unidos sí podrán ejercer el voto en las elecciones generales de 2025, ya que el CNE habilitará centros de votación en Houston, Los Ángeles, Miami, New Orleans, New York, Washington D.C., Atlanta, Chicago, Dallas, Boston, San Francisco y Charlotte.
Con esta resolución, España, que alberga una de las comunidades hondureñas más numerosas en Europa, quedará sin participación electoral en los próximos comicios generales.