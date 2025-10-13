Unión Europea y CNE analizan los retos del proceso electoral hondureño

Tegucigalpa, Honduras.

Los consejeros del CNE presentaron a los observadores europeos un panorama general del contexto político y operativo del proceso, así como los avances en la organización de las elecciones generales. La consejera Cossette López destacó los desafíos institucionales que enfrenta el organismo electoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y delegados de la Misión de Observación de la Unión Europea (UE) abordar ayer lunes en una reunión los principales retos del proceso electoral y el papel de la cooperación internacional en la garantía de comicios transparentes.

“Traté los desafíos relacionados con el espectro político, la injerencia permanente de la que ha sido objeto el ente electoral, la judicialización y la falta de gestión de las reglas democráticas”, explicó López.

La consejera también expresó a la misión su preocupación por el clima de desconfianza política y el riesgo de que algunos sectores no reconozcan los resultados de los comicios.

“Les dije con bastante sinceridad que creo que la consejera Hall y yo corremos peligro de que, si uno de nuestros partidos gana, nos judicialice el partido de gobierno, porque así lo podría yo esperar del consejero Marlon Ochoa. Es una realidad y el pueblo hondureño lo tiene que saber”, advirtió.

Añadió: “Al no ganar el partido de gobierno puede haber una crisis, y yo sí lo externo y me parece que es una de las cosas que se tienen que observar de cerca y con seriedad. Aquí estamos con valentía y con estoicismo, pero es una realidad que puede ocurrir”.

La misión de la Unión Europea, conformada por expertos en materia electoral, llegó al país durante el fin de semana, y se espera que el jefe de la delegación, Francisco Assis, arribe entre el 20 y el 30 de octubre.

“Otro grupo llegará al final de octubre; serán los observadores de largo plazo que están de acuerdo con nuestra metodología de observación. Estos observadores serán desplegados por todo el país al final de octubre, y antes de las elecciones tendremos también un grupo de 38 observadores de corto plazo y una delegación de entre siete y diez diputados del Parlamento Europeo”, explicó Tania Marques, jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la UE.

Marques adelantó que durante el proceso se desplegarán alrededor de 100 observadores a nivel nacional, para realizar un análisis detallado previo, durante y después de las elecciones, hasta la declaratoria de resultados del 30 de noviembre.