Luis Redondo califica a Jorge Cálix de “perdedor”

Tegucigalpa, Honduras

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, se pronunció este lunes sobre diversos temas políticos, entre ellos la inscripción de Jorge Cálix como candidato a diputado por el departamento de Olancho, las sesiones legislativas y la percepción sobre el actual Congreso Nacional. “Jorge Cálix todavía no asimila que es un perdedor... El que se pretenda que se detenga la impresión de papeletas pone en riesgo el proceso electoral”, afirmó Redondo, al referirse a la controversia generada por la candidatura del también diputado.

El titular del Legislativo expresó que continúa participando activamente en el proceso interno de Libre. “A mí me dieron el primer lugar en Cortés en la militancia de Libre, para regresar al Congreso. Estoy participando en las próximas elecciones, y si resulto electo y tenemos mayoría, si Dios nos permite, seguiremos con la refundación del país”, manifestó. En tono crítico, Redondo también respondió a figuras políticas que, según él, actúan con oportunismo. “Yo no ando como nani, nani, como andan ahí Romeo Vásquez y Roberto Contreras, que se pone hasta a llorar por la esposa; yo no juego con la gente”, declaró.

Por su parte, Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal, restó importancia a la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que rechazó su inscripción como candidato a diputado por el departamento de Olancho para las elecciones generales de 2025. Aseguró que la medida era algo previsto desde días atrás y que actualmente se encuentra en proceso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Redondo defiende su gestión en el Congreso