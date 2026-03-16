Más de 150 profesionales de la salud hondureños ya trabajan en Alemania

San Pedro Sula, Honduras.

Más de 150 profesionales de la salud hondureños han migrado a Alemania en los últimos años a través de programas de reclutamiento y formación que buscan responder a la creciente demanda de personal en ese país europeo, donde el envejecimiento de la población ha comenzado a presionar al sistema de salud. Uno de estos programas es impulsado por Intermed Personal, empresa dirigida por la hondureña Patricia Schuler Hoffmann, quien migró a Alemania en 1983 y desde hace seis años trabaja facilitando la migración laboral de personal sanitario hacia dicho país. En entrevista con LA PRENSA, Schuler indicó que el objetivo del programa es permitir que profesionales de la salud puedan migrar de forma legal y tengan mejores oportunidades. Para ello, el proceso incluye formación en idioma, preparación cultural y acompañamiento en los trámites para establecerse en Alemania. Según explicó, Alemania enfrenta un creciente envejecimiento de su población, ya que cerca del 50% de sus habitantes tiene más de 50 años, lo que genera una presión cada vez mayor sobre el sistema de salud y los servicios de atención a adultos mayores.

Las proyecciones indican que el país necesitará alrededor de 400,000 trabajadores adicionales cada año para cubrir distintas áreas del sistema sanitario. Solo en el campo de la enfermería se estima que serán necesarios al menos medio millón de profesionales en los próximos diez años. Para responder a esta necesidad, el programa recluta enfermeros y enfermeras hondureñas, los prepara durante un período de entre 14 a 16 meses con cursos intensivos de alemán, que les permiten avanzar desde el nivel básico A1 hasta el nivel B2, requisito indispensable para ejercer en el sistema de salud alemán. Uno de los aspectos más destacados del proyecto es que el proceso no incurre en costos para los participantes. Schuler indicó que en Alemania el empleador asume los gastos de contratación, por lo que el programa cubre el curso de idioma, la traducción de documentos, asesoría migratoria, trámite de visa y el boleto aéreo. Además del idioma, los participantes reciben formación en aspectos culturales y de vida cotidiana en Alemania. Estas clases incluyen desde normas sociales y laborales hasta temas como el sistema de reciclaje, pago de impuestos y adaptación al entorno laboral.

Una vez en Alemania, los profesionales son recibidos por el equipo de la empresa y comienzan a trabajar como auxiliares de enfermería mientras completan el proceso de homologación de su título. Durante esta etapa también reciben capacitación adicional en idioma técnico y procedimientos médicos propios del sistema alemán. Señaló que una vez en Alemania, los profesionales toman un curso de homologación y formación lingüística técnica durante ocho meses, todo dentro de la jornada laboral y pagado por la empresa contratante. Durante ese tiempo, cuentan con acompañamiento de formadores y supervisores en los centros asistenciales. "Inicialmente reciben un salario aproximado de L60,000 mensuales, lo que les permite pagar vivienda, sostenerse y hasta ahorrar. Tras aprobar los exámenes teórico y práctico de homologación, el salario puede incrementarse hasta L90,000 mensuales", expresó. Hasta la fecha, el programa ha facilitado la migración de más de 150 enfermeros hondureños hacia Alemania, cifra que este año ascenderá a 200 con los 50 profesionales que llegarán este año. Algunos de ellos ya trabajan en unidades especializadas de importantes hospitales, incluso en áreas como cuidados intensivos.