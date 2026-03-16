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"Nunca agarró consejo": padre de uno de los jovencitos ultimados en Colinas

Los jóvenes ultimados fueron identificados como Adonis Madrid y José Lenin Rodríguez. Autoridades investigan el móvil del doble crimen

Nunca agarró consejo: padre de uno de los jovencitos ultimados en Colinas
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Dos jovencitos fueron asesinados en el municipio de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara, según informaron autoridades.
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El hecho generó alarma entre los pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego.
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Las víctimas fueron identificadas como Adonis Madrid, originario de una aldea del municipio de Zacapa.
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La segunda víctima respondía al nombre de José Lenin Rodríguez, residente en la comunidad de Monte Vista.
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De acuerdo con información preliminar, ambos jóvenes murieron en el lugar donde los cuerpos fueron encontrados.

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Hasta el momento, las circunstancias en las que ocurrió el hecho violento no han sido esclarecidas por las autoridades.
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Elementos de seguridad y personal de investigación se trasladaron hasta la escena para acordonar el área y comenzar con las diligencias correspondientes.
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Las autoridades también iniciaron el levantamiento de indicios que permitan determinar cómo ocurrieron los hechos.
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Familiares de las víctimas llegaron al lugar consternados por lo sucedido. El padre de uno de los jóvenes expresó su dolor y lamentó lo ocurrido.
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El hombre manifestó que su hijo “nunca agarró consejo y no le obedecía”, señalando que esa rebeldía pudo haberlo expuesto a situaciones de riesgo.
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