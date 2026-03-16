"Nunca agarró consejo": padre de uno de los jovencitos ultimados en Colinas

Dos jovencitos fueron asesinados en el municipio de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara, según informaron autoridades.
El hecho generó alarma entre los pobladores de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego.
Las víctimas fueron identificadas como Adonis Madrid, originario de una aldea del municipio de Zacapa.
La segunda víctima respondía al nombre de José Lenin Rodríguez, residente en la comunidad de Monte Vista.
De acuerdo con información preliminar, ambos jóvenes murieron en el lugar donde los cuerpos fueron encontrados.
Hasta el momento, las circunstancias en las que ocurrió el hecho violento no han sido esclarecidas por las autoridades.
Elementos de seguridad y personal de investigación se trasladaron hasta la escena para acordonar el área y comenzar con las diligencias correspondientes.
Las autoridades también iniciaron el levantamiento de indicios que permitan determinar cómo ocurrieron los hechos.
Familiares de las víctimas llegaron al lugar consternados por lo sucedido. El padre de uno de los jóvenes expresó su dolor y lamentó lo ocurrido.
El hombre manifestó que su hijo “nunca agarró consejo y no le obedecía”, señalando que esa rebeldía pudo haberlo expuesto a situaciones de riesgo.