  1. Inicio
  2. · Honduras

CNE rechaza inscribir a Jorge Cálix como candidato a diputado de Olancho

El CNE determinó que Jorge Cálix no puede ser inscrito como candidato a diputado, debido a que ya participó y perdió en las elecciones primarias como candidato presidencial por el movimiento Juntos por el Cambio.

CNE rechaza inscribir a Jorge Cálix como candidato a diputado de Olancho

Diputado Jorge Cálix durante las elecciones primarias celebradas en marzo de este 2025.
Tegucigalpa, Honduras

Por unanimidad, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió declarar este viernes “No ha lugar” la inscripción de Jorge Cálix Espinal como candidato a diputado por el departamento de Olancho.

La resolución fue firmada por los tres consejeros que integran el pleno del CNE: Ana Paola Hall, Cossette López Osorio y Marlon Ochoa.

Tensión entre el TJE y el Congreso por denuncia de amenazas de Luis Redondo

En su pronunciamiento, el CNE indicó que los casos presentados por el solicitante como supuestamente similares a su situación se tramitaron bajo una ley que ya no está vigente, por lo que no resultan aplicables en este caso.

Asimismo, el Consejo recordó al Partido Liberal que está obligado a cumplir con la Constitución de la República, las leyes vigentes y con su propia declaración de principios.

El CNE determinó que Jorge Cálix no puede ser inscrito como candidato a diputado, debido a que ya participó y perdió en las elecciones primarias como candidato presidencial por el movimiento Juntos por el Cambio.

Con la decisión, el CNE reafirma la aplicación de la normativa electoral vigente y la obligación de los partidos políticos de respetar los procedimientos establecidos en la ley.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias