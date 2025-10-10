CNE rechaza inscribir a Jorge Cálix como candidato a diputado de Olancho

Tegucigalpa, Honduras

La resolución fue firmada por los tres consejeros que integran el pleno del CNE: Ana Paola Hall, Cossette López Osorio y Marlon Ochoa.

Por unanimidad, el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió declarar este viernes “No ha lugar” la inscripción de Jorge Cálix Espinal como candidato a diputado por el departamento de Olancho.

En su pronunciamiento, el CNE indicó que los casos presentados por el solicitante como supuestamente similares a su situación se tramitaron bajo una ley que ya no está vigente, por lo que no resultan aplicables en este caso.

Asimismo, el Consejo recordó al Partido Liberal que está obligado a cumplir con la Constitución de la República, las leyes vigentes y con su propia declaración de principios.

El CNE determinó que Jorge Cálix no puede ser inscrito como candidato a diputado, debido a que ya participó y perdió en las elecciones primarias como candidato presidencial por el movimiento Juntos por el Cambio.

Con la decisión, el CNE reafirma la aplicación de la normativa electoral vigente y la obligación de los partidos políticos de respetar los procedimientos establecidos en la ley.