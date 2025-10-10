Tensión entre el TJE y el Congreso por denuncia de amenazas de Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras

Una nueva controversia política enfrenta al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y al Congreso Nacional, tras denuncias de amenazas del presidente Luis Redondo contra magistrados del órgano electoral. Mario Flores Urrutia, magistrado presidente del TJE, denunció este viernes haber recibido amenazas del titular del Congreso Nacional, luego de que el tribunal ordenara al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender temporalmente la impresión de papeletas de diputados en los departamentos de Olancho y Valle, mientras se resuelven recursos de impugnación sobre candidaturas en disputa.

El TJE debe resolver los recursos interpuestos por Jorge Cálix, que busca una diputación en Olancho, con el Partido Liberal, y Cristian Adalid Villalobos, quien también puja por una candidatura nacionalista en el departamento de Valle. Flores Urrutia atribuyó las amenazas a una publicación de Redondo en su cuenta de X (antes Twitter), donde el presidente del Congreso pidió al Ministerio Público actuar de oficio ante lo que calificó como presuntas ilegalidades en el TJE. "Esto nos tiene preocupados porque quiere, a través de esta publicación, intimidarnos. Y en lo personal, con todo respeto, le digo al señor Redondo que a mí no me va a intimidar", declaró. Según el magistrado, este mensaje constituye una presión política inaceptable. Además, advirtió que cualquier atentado o daño contra su persona o su familia sería responsabilidad directa del presidente del Congreso Nacional. "Estas amenazas no pueden ser", subrayó, al anunciar que presentará una denuncia formal ante las instancias nacionales correspondientes, por lo que considera una obstrucción a la justicia electoral. Miriam Barahona, también magistrada del TJE, respaldó la independencia judicial de la institución y respondió al mensaje de Redondo desde su cuenta oficial de X, defendiendo la autonomía del tribunal frente a presiones políticas. "A mí ni usted ni nadie me va a amedrentar. Defenderé mi independencia judicial y la libertad de decisión como magistrada que usted nos aprobó con la LOPE. La injerencia de poderes en órganos jurisdiccionales no es buena para la inversión extranjera, menos para la nacional", publicó.

La polémica surgió luego de que, en sesión de pleno, los magistrados Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia aprobaran por mayoría ordenar la suspensión de la impresión de papeletas de diputados en Olancho y Valle. El fallo fue cuestionado por el magistrado afín al partido Libre, Mario Morazán, quien alegó que la reunión no se realizó conforme a la ley; no obstante, el funcionario firmó su asistencia y avaló el quórum de la sesión. En una comunicación oficial, el Tribunal de Justicia Electoral llamó a Luis Redondo a respetar la institucionalidad del órgano jurisdiccional, rechazando las declaraciones vertidas por el diputado. En el documento, el TJE citó el artículo 53 de la Constitución de la República y el numeral 8 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral, que establecen al tribunal como un órgano jurisdiccional autónomo cuyas resoluciones y sentencias deben emitirse sin ningún vínculo de dependencia. "Las manifestaciones realizadas por el presidente del Congreso Nacional, al formular juicios y valoraciones sobre la actuación de magistrados propietarios del Tribunal de Justicia Electoral, constituyen una injerencia indebida en la función jurisdiccional y un atentado directo contra la independencia judicial, principio esencial del Estado de derecho y pilar fundamental de la democracia representativa", cita el comunicado.