  1. Inicio
  2. · Honduras

Maribel Espinoza a Libre: "Rebasaron a Juan Orlando Hernández"

Espinoza cuestionó la falta de sesiones legislativas y advirtió que el oficialismo podría intentar utilizar la comisión permanente para intervenir en procesos del CNE

Maribel Espinoza a Libre: Rebasaron a Juan Orlando Hernández

La diputada por Yoro (Partido Liberal) dando declaraciones a medios de comunicación. Fotografía de archivo.

Fotografía: LA PRENSA
Tegucigalpa.

La diputada liberal Maribel Espinoza arremetió contra el partido Libertad y Refundación (Libre), al que acusó de mantener paralizado el Congreso Nacional y de tener “intenciones sombrías” en el manejo político de la institución.

Espinoza cuestionó la falta de sesiones legislativas y advirtió que el oficialismo podría intentar utilizar la comisión permanente para intervenir en procesos que competen al Consejo Nacional Electoral (CNE).

TJE detiene impresión de papeletas en Olancho y Valle por recursos pendientes

“En este país, cuando los de Libre cometen delitos, son sordos y todo puede pasar. Con una comisión permanente puede que quieran hacer una declaratoria de las elecciones, suplantando al CNE injustificadamente”, señaló.

La congresista criticó duramente el incumplimiento de las promesas de campaña del partido de gobierno.

“Prometieron la CICIH y no cumplieron. Prometieron un cambio de país y no cumplieron; se dedicaron a más de lo mismo. Bueno, rebasaron a JOH y ya eso es bastante”, expresó, en referencia al expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado y condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

“Libre es capaz de todo, y los órganos de control no actúan frente a sus abusos”, agregó.

Oposición reitera de autoconvocatoria ante parálisis del Congreso Nacional

A pocas semanas de cerrarse la legislatura, unos 800 proyectos quedarán sin aprobarse por la actual gestión del Congreso Nacional, dirigido por Luis Redondo, denunció la oposición ante las múltiples paralizaciones y la casi nula productividad legislativa.

"Desafortunadamente, más de 800 proyectos de ley que introdujimos varios diputados no se van a tratar. Ya se estableció una agenda de aquí hasta el fin de la legislatura, si es que acaso la hay, porque aquí hay un riesgo”, advirtió el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias