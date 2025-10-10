Maribel Espinoza a Libre: "Rebasaron a Juan Orlando Hernández"

Tegucigalpa.

La diputada liberal Maribel Espinoza arremetió contra el partido Libertad y Refundación (Libre), al que acusó de mantener paralizado el Congreso Nacional y de tener “intenciones sombrías” en el manejo político de la institución. Espinoza cuestionó la falta de sesiones legislativas y advirtió que el oficialismo podría intentar utilizar la comisión permanente para intervenir en procesos que competen al Consejo Nacional Electoral (CNE).

"En este país, cuando los de Libre cometen delitos, son sordos y todo puede pasar. Con una comisión permanente puede que quieran hacer una declaratoria de las elecciones, suplantando al CNE injustificadamente", señaló. La congresista criticó duramente el incumplimiento de las promesas de campaña del partido de gobierno. "Prometieron la CICIH y no cumplieron. Prometieron un cambio de país y no cumplieron; se dedicaron a más de lo mismo. Bueno, rebasaron a JOH y ya eso es bastante", expresó, en referencia al expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado y condenado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. "Libre es capaz de todo, y los órganos de control no actúan frente a sus abusos", agregó.