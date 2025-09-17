Maribel Espinoza cuestiona a Roosevelt Hernández: “Mejor retírese"

Tegucigalpa.

La diputada liberal Maribel Espinoza reaccionó a las críticas y ataques que Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, ha hecho contra periodistas. Hernández insinuó ayer, durante una comparecencia, que un reportero podría estar vinculado al crimen organizado. Las declaraciones de Hernández ocurrieron cuando la prensa le consultaba sobre el proceso de elecciones y cuando Hernández respondía sobre el incidente con el material electoral durante los comicios primarios de marzo.

El periodista cuestionó a Hernández y le recordó que las maletas electorales llegaron durante la noche a los centros de votación, atribuyendo responsabilidad a la institución castrense. El jefe del Estado Mayor Conjunto respondió que fue el crimen organizado el que causó todo el problema, pero, sin argumentar cómo o mostrar pruebas.

Ante ello, Maribel Espinoza fustigó: "Mejor retírese y no señale a la prensa. Quien perdió credibilidad y se reunió con narcoterroristas fue usted", en relación a su visita de 2024 junto al entonces ministro de Defensa, José Zelaya, a Venezuela.