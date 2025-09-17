Maribel Espinoza cuestiona a Roosevelt Hernández: “Mejor retírese"

La diputada liberal Maribel Espinoza reaccionó a las críticas y ataques que Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, ha hecho contra periodistas.
Hernández insinuó ayer, durante una comparecencia, que un reportero podría estar vinculado al crimen organizado. Las declaraciones de Hernández ocurrieron cuando la prensa le consultaba sobre el proceso de elecciones y cuando Hernández respondía sobre el incidente con el material electoral durante los comicios primarios de marzo.
El periodista cuestionó a Hernández y le recordó que las maletas electorales llegaron durante la noche a los centros de votación, atribuyendo responsabilidad a la institución castrense.
El jefe del Estado Mayor Conjunto respondió que fue el crimen organizado el que causó todo el problema, pero, sin argumentar cómo o mostrar pruebas.
Ante ello, Maribel Espinoza fustigó: “Mejor retírese y no señale a la prensa. Quien perdió credibilidad y se reunió con narcoterroristas fue usted”, en relación a su visita de 2024 junto al entonces ministro de Defensa, José Zelaya, a Venezuela.
Sobre el cuestionamiento que el periodista le hizo por las elecciones, Espinoza concluyó: "Yo espero que este 30 de noviembre no le vaya a fallar a Honduras, porque si le falla, usted va a pagar las consecuencias".
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) reaccionó con firmeza y dureza ante lo que calificó como un nuevo “tapazo” del militar, señalando que cada vez que no le gustan las preguntas, Hernández recurre a la ofensa.
“En nuestro país la historia de Gabo cambiaría así: El general no tiene quien le escriba y su protagonista sería el actual jefe del Estado Mayor, Roosevelt Hernández, quien con frecuencia de forma impulsiva, ofensiva, grosera, soberbia y mal educada utiliza palabras contra la prensa hondureña”, señaló el CPH, haciendo alusión a la célebre obra de Gabriel García Márquez.