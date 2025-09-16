"Mel" y Roosevelt visitan a paracaidista que sufrió fractura tras fallido aterrizaje en desfiles

Tegucigalpa, Honduras

Las Fuerzas Armadas de Honduras informaron que el expresidente y asesor presidencial Manuel “Mel” Zelaya, en representación de la presidenta Xiomara Castro, visitó al Mayor de Infantería Ever Maldonado, quien resultó lesionado durante el desfile. De acuerdo a las Fuerzas Armadas, la visita tuvo como propósito constatar el estado de salud del militar, que sufrió una fractura tras un fallido aterrizaje en paracaídas durante la ceremonia de las fiestas patrias del 15 de septiembre en el estadio "Chelato" Uclés.

Maldonado Chacón, de 43 años, golpeó su cuerpo fuertemente contra la cancha del Estadio Nacional y sufrió una fractura fragmentada en la vértebra T12 y un aplastamiento en la T11, lesiones ocasionadas por la precipitación durante la maniobra aérea. Esto significa que la última vértebra de la zona media de la espalda, justo antes de las lumbares, se rompió en varios fragmentos o pedazos, mientras que la T11 se comprimió o perdió altura, lo que se conoce como fractura por compresión. "El jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División, Roosevelt Hernández, la Junta de Comandantes y el asesor presidencial, señor Manuel Zelaya Rosales, en representación de la señora presidenta Constitucional de la República y Comandante General de las FF AA, Xiomara Castro, realizaron este día una visita al mayor de Infantería, Ever Maldonado, para constatar su estado de salud tras el incidente ocurrido ayer en el Estadio Nacional", indicó la institución castrense.