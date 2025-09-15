Paracaidista lesionado durante acto patrio ingresa al quirófano: “Su estado es delicado”

Tegucigalpa

La conmemoración de los 204 años de independencia en el Estadio Nacional se vio marcada por un momento de tensión, luego de que un paracaidista que descendía portando la Bandera de Honduras sufriera una fuerte caída en plena cancha.

El oficial fue identificado como el Mayor de Infantería Ever David Maldonado Chacón, de 43 años, miembro del Comando C-11, quien realizaba la maniobra aérea como parte del espectáculo programado para la jornada cívica.

El militar no logró disminuir la velocidad en el descenso y terminó impactando violentamente sobre el césped. El golpe fue de espaldas, lo que impidió que pudiera incorporarse por sus propios medios.

De inmediato, personal de apoyo y compañeros de la unidad corrieron a brindarle auxilio, mientras los cuerpos de socorro desplegaron un operativo de emergencia dentro del estadio.

Debido a la gravedad de la lesión, se tomó la decisión de trasladarlo en helicóptero a un centro asistencial de la capital. En el hospital, el parte médico preliminar indicó que el oficial sufrió una fractura fragmentada en la vértebra T12 y un aplastamiento en la T11, por lo que fue ingresado de inmediato al quirófano para una intervención del equipo de neurocirugía.

Su condición se reporta como delicada pero estable, según confirmaron fuentes médicas.

El incidente generó consternación entre los asistentes que seguían el desfile desde las gradas, así como entre quienes veían la transmisión televisiva, ya que la caída quedó registrada por las cámaras oficiales.

La institución armada expresó solidaridad con la familia de Maldonado y resaltó que el oficial llevaba con orgullo el pabellón nacional durante la maniobra. Asimismo, informaron que se le está brindando todo el acompañamiento médico y psicológico necesario.

Tras el percance, las actividades conmemorativas continuaron en el Estadio Nacional, aunque el ambiente quedó marcado por la preocupación hacia el estado de salud del paracaidista.