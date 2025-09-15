  1. Inicio
  2. · Honduras

El show de paracaidistas, el más esperado por los hondureños

Los paracaidistas de las Fuerzas Armadas engalanarán las fiestas patrias con un espectáculo aéreo en el Estadio Nacional.

El show de paracaidistas, el más esperado por los hondureños

Unos 20 paracaidistas están listos para demostrar sus destrezas y habilidades en el tradicional show aéreo.

 Foto:LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés

Sin duda, el show de paracaidistas de las Fuerzas Armadas de Honduras es uno de los más esperados por la población durante las celebraciones patrias de este 15 de septiembre.

Como ya es tradición, en esta fecha en que se conmemora el 204 aniversario de la Independencia de Honduras, se espera que unos 20 paracaidistas realicen su salto libre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Bellas palillonas de la capital, reinas de los desfiles patrios

Mario Rivera, capitán y portavoz de las Fuerzas Armadas, informó que en la festividad participarán la escolta de banderas, cadetes de las diferentes academias militares y el equipo de salto libre, conformado por alrededor de 20 paracaidistas, quienes demostrarán sus destrezas y habilidades a más de 8,000 pies de altura.

El espectáculo aéreo y el salto libre de paracaidistas es uno de los más esperados por niños y adultos.

Los paracaidistas saltarán desde los helicópteros a más de 8,000 pies de altura.

Los paracaidistas saltarán desde los helicópteros a más de 8,000 pies de altura.

 (Foto: LA PRENSA)

Rivera destacó que la exhibición requiere un arduo esfuerzo de preparación y subrayó que cuentan con todas las medidas de seguridad.

¿Por dónde circular este 15 de septiembre en SPS? Aquí las rutas alternas

También detalló que unos 15,000 efectivos de las Fuerzas Armadas integran los distintos dispositivos de seguridad desplegados en el territorio nacional.

Se espera que, como de costumbre, el show inicie al mediodía.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias