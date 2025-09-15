El show de paracaidistas, el más esperado por los hondureños

San Pedro Sula, Cortés

Sin duda, el show de paracaidistas de las Fuerzas Armadas de Honduras es uno de los más esperados por la población durante las celebraciones patrias de este 15 de septiembre. Como ya es tradición, en esta fecha en que se conmemora el 204 aniversario de la Independencia de Honduras, se espera que unos 20 paracaidistas realicen su salto libre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Mario Rivera, capitán y portavoz de las Fuerzas Armadas, informó que en la festividad participarán la escolta de banderas, cadetes de las diferentes academias militares y el equipo de salto libre, conformado por alrededor de 20 paracaidistas, quienes demostrarán sus destrezas y habilidades a más de 8,000 pies de altura. El espectáculo aéreo y el salto libre de paracaidistas es uno de los más esperados por niños y adultos.

Rivera destacó que la exhibición requiere un arduo esfuerzo de preparación y subrayó que cuentan con todas las medidas de seguridad.