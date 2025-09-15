Alcalde Roberto Contreras encabeza el desfile municipal en San Pedro Sula

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, inauguró el desfile municipal este lunes en la capital industrial tras una confrontación con la Dirección Departamental de Educación de Cortés, que llevó a que se realizaran desfiles en paralelo.
El edil sampedrano, Roberto Contreras, encabezó el recorrido por la primera calle acompañado por integrantes de la Corporación Municipal de San Pedro Sula.
Autoridades de instituciones de la ciudad, junto al alcalde Contreras, portando con orgullo banderas de Honduras.
Los abanderados durante el recorrido por la primera calle de San Pedro Sula, hacia la plaza de Las Banderas.
La semana anterior, Contreras expresó su inconformidad con la decisión del Departamental de Educación al modificar la ruta de los desfiles patrios hacia la 105 Brigada, rompiendo con la tradición de San Pedro Sula.
“Los desfiles no son actos políticos, son actos cívicos, donde los protagonistas son los estudiantes, sus maestros y nuestro pueblo", declaró el alcalde tras la polémica con las autoridades de Educación.
El alcalde Roberto Contreras junto a funcionarios y autoridades en el estrado principal del desfile municipal en la plaza de Las Banderas.
Las autoridades realizaron una oración antes del inicio de la presentación de los estudiantes.
Un grupo de ciudadanas en el recorrido del desfile, que aún con clima lluvioso, no evitó que fuera una verdadera fiesta cívica.
La plaza de Las Banderas es el estrado para las autoridades municipales en su desfile.