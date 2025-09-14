Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula

Al menos 36 escuelas desfilan este domingo 14 de septiembre en San Pedro Sula.
Los estudiantes de educación primaria rinden honor a Honduras en sus 204 años de Independencia Patria.
Los desfiles arrancaron pasadas las 7:00 de la mañana en la avenida Circunvalación.
Las escuelas presentaron sus diferentes cuadros de palillonas, pomponeras, cadetes, entre otros.
Padres de los pequeños los acompañan en este desfile en la Capital Industrial.
Pequeñas y bellas pomponeras engalanan el desfile con dinámicas coreografías.
Este grupo de alumnos muestra su talento con el arte a través de estos pintorescos cuadros.
Joven demuestra su amor por la cultura hondureña, portando un traje que simula a la vestimenta de nuestros antepasados.
Cuadro de cadetes porta las banderas de las naciones centroamericanas que celebran su Independencia.
Bella palillona y su colorido traje anaranjado en el desfile escolar en San Pedro Sula.
Niña viste un hermoso traje con algunos de los símbolos patrios de nuestro país.
No pueden faltar las bandas de guerra, las cuales son de los principales atractivos en los desfiles.
Pequeñita con un hermoso vestido deslumbra en la avenida Circunvalación.
Desfile de escuelas en San Pedro Sula.