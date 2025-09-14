  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · San Pedro en Fotos

Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula

Al menos 36 escuelas son las que desfilan este domingo 14 de septiembre en la avenida Circunvalación de SPS.

Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
1 de 18

Al menos 36 escuelas desfilan este domingo 14 de septiembre en San Pedro Sula.

 Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
2 de 18

Los estudiantes de educación primaria rinden honor a Honduras en sus 204 años de Independencia Patria.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
3 de 18

Los desfiles arrancaron pasadas las 7:00 de la mañana en la avenida Circunvalación.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
4 de 18

Las escuelas presentaron sus diferentes cuadros de palillonas, pomponeras, cadetes, entre otros.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
5 de 18

Padres de los pequeños los acompañan en este desfile en la Capital Industrial.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
6 de 18

Pequeñas y bellas pomponeras engalanan el desfile con dinámicas coreografías.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
7 de 18

Este grupo de alumnos muestra su talento con el arte a través de estos pintorescos cuadros.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
8 de 18

Joven demuestra su amor por la cultura hondureña, portando un traje que simula a la vestimenta de nuestros antepasados.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
9 de 18

Cuadro de cadetes porta las banderas de las naciones centroamericanas que celebran su Independencia.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
10 de 18

Bella palillona y su colorido traje anaranjado en el desfile escolar en San Pedro Sula.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
11 de 18

Niña viste un hermoso traje con algunos de los símbolos patrios de nuestro país.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
12 de 18

No pueden faltar las bandas de guerra, las cuales son de los principales atractivos en los desfiles.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
13 de 18

Pequeñita con un hermoso vestido deslumbra en la avenida Circunvalación.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
14 de 18

Desfile de escuelas en San Pedro Sula.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
15 de 18

Desfile de escuelas en San Pedro Sula.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
16 de 18

Desfile de escuelas en San Pedro Sula.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
17 de 18

Desfile de escuelas en San Pedro Sula.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Civismo y amor por Honduras en desfile de escuelas en San Pedro Sula
18 de 18

Desfile de escuelas en San Pedro Sula.

Fotografía: Moisés Valenzuela / LA PRENSA
Cargar más fotos